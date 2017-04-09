Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 09/04/2017 17:42

Teknoloji devi Toshiba'yÄ± satÄ±n almak istiyor

toshiba

Toshiba'nÄ±n TV birimini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kartmasÄ± TÃ¼rk firmasÄ± Vestel'in dikkatini Ã§ekti. Firma, Toshiba'ya teklif verecek

Toshiba'nÄ±n TV satÄ±ÅŸÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±k ilgilenenler arasÄ±nda Türk firma Vestel'in de olduÄŸunu belirtiliyor. Vestel'in halihazÄ±rda Toshiba ile imzalanmÄ±ÅŸ bir lisans anlaÅŸmasÄ± bulunuyor. Eylül 2016'da imzalanan anlaÅŸmaya göre, Vestel Toshiba markasÄ± lisansÄ± altÄ±nda televizyon üretimi, satÄ±ÅŸÄ±, pazarlamasÄ± ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapacak. Ä°mzalanan marka lisans anlaÅŸmasÄ± ile Toshiba markalÄ± televizyonlarÄ±n Avrupa'daki pazar payÄ±nÄ±n orta vadede yüzde 5'in üzerine çÄ±karÄ±lmasÄ± ve Vestel'in Avrupa televizyon pazarÄ±ndaki rekabet gücünün ve markalÄ± satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor. (HABERTÜRK)

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Adil KullanÄ±m KotasÄ±

BakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ± internetin adil kullanÄ±m kotasÄ±na sÄ±nÄ±rlama getirilecek

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve haberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Adil KullanÄ±m KotasÄ± dÃ¼zenleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda konuÅŸarak, gece 02,00-08.00 arasÄ±nda kota olmayacaÄŸÄ±nÄ±; gÃ¼nÃ¼n diÄŸer saatlerinde ise hÄ±za gÃ¶re farklÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±n getirileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

google

Google'dan kullanÄ±cÄ±larÄ± sevindirecek hamle

Google, Playstore'u gÃ¼ncelleyerek her hafta kullanÄ±cÄ±larÄ±na Ã¼cretli olan bir uygulamayÄ± Ã¼cretsiz sunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

scope periscope

TÃ¼rkiye'ye Ã¶zel durum Periscope gitti yerine Scope geldi

TÃ¼rkiye'de 2015 yÄ±lÄ±nda Periskop Ä°letiÅŸim ve ProdÃ¼ksiyon Hizmetleri tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan 'marka hakkÄ±na tecavÃ¼z' nedeniyle faaliyetleri durdurulan Periscope, bugÃ¼n Scope adÄ±yla tekrar kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±