Teknoloji devi Toshiba'yÄ± satÄ±n almak istiyor

Toshiba'nÄ±n TV birimini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kartmasÄ± TÃ¼rk firmasÄ± Vestel'in dikkatini Ã§ekti. Firma, Toshiba'ya teklif verecek

Toshiba'nÄ±n TV satÄ±ÅŸÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±k ilgilenenler arasÄ±nda Türk firma Vestel'in de olduÄŸunu belirtiliyor. Vestel'in halihazÄ±rda Toshiba ile imzalanmÄ±ÅŸ bir lisans anlaÅŸmasÄ± bulunuyor. Eylül 2016'da imzalanan anlaÅŸmaya göre, Vestel Toshiba markasÄ± lisansÄ± altÄ±nda televizyon üretimi, satÄ±ÅŸÄ±, pazarlamasÄ± ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapacak. Ä°mzalanan marka lisans anlaÅŸmasÄ± ile Toshiba markalÄ± televizyonlarÄ±n Avrupa'daki pazar payÄ±nÄ±n orta vadede yüzde 5'in üzerine çÄ±karÄ±lmasÄ± ve Vestel'in Avrupa televizyon pazarÄ±ndaki rekabet gücünün ve markalÄ± satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor. (HABERTÜRK)