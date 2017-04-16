Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 16/04/2017 12:10

Facebook'tan referandum butonu

Oy veriyorum butonu

En Ã§ok kullanÄ±lan sosyal medya platformu Facebook, 16 Nisan referandumu iÃ§in "Oy Veriyorum" butonunu eriÅŸime aÃ§tÄ±

Türkiye’de milyonlarca aktif kullanÄ±cÄ±ya sahip olan popüler sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapÄ±lacak Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu için kullanÄ±cÄ±larÄ±n halk oylamasÄ±nda oy kullandÄ±klarÄ± bilgisini arkadaÅŸlarÄ± ile paylaÅŸmalarÄ±na imkan tanÄ±yan ’Oy Veriyorum’ butonunu aktif etti.

EVET YA DA HAYIR BÄ°LGÄ°SÄ° GÄ°RÄ°LMEYECEK

Facebook’a giriÅŸ yapan kullanÄ±cÄ±lar "Haber AkÄ±ÅŸlarÄ±"nÄ±n üst kÄ±smÄ±nda "Referandum Bugün" baÅŸlÄ±klÄ± bir mesajla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Buradaki butona tÄ±klayan kullanÄ±cÄ±lar, ’Evet’ ya da ’HayÄ±r’ oyu kullandÄ±klarÄ± bilgisini girmeden, Facebook arkadaÅŸlarÄ±na referandumda oy kullandÄ±klarÄ±nÄ± duyurabilecek.

 

 

 
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