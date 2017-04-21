Samsung S8 ve S8 Plus bugÃ¼n satÄ±ÅŸa sunulacak

Samsung Galaxy S8 ve S8+ modellerinin satÄ±ÅŸÄ±na TÃ¼rkiye'de de bugÃ¼n baÅŸladÄ±

Samsung Electronics, akÄ±llÄ± telefonda sÄ±nÄ±rlarÄ± yeniden tanÄ±mlayan Galaxy S8 ve S8+'Ä± bugün itibarÄ±yla dünya ile eÅŸ zamanlÄ± olarak Türkiye'de de kullanÄ±cÄ±larla buluÅŸturuyor. 29 Mart tarihinde New York ve Londra ile eÅŸ zamanlÄ± olarak Ä°stanbul'da lansmanÄ± yapÄ±lan Samsung Galaxy S8 ve S8+ telefonlarÄ± Türkiye'de maÄŸazalarda yerini almadan tüketicilerin yoÄŸun ilgisi ve geri bildirimleriyle karÅŸÄ±landÄ±.

SAMSUNG GALAXY S8'Ä°N ÖZELLÄ°KLERÄ°

5.8 inç ekrana sahip Galaxy S8 ve 6.2 inç ekranla sunulan Galaxy S8+ modellerinin sahip olduÄŸu Sonsuz Ekran (Infinity Display) tasarÄ±mÄ± akÄ±llÄ± telefon anlayÄ±ÅŸÄ±na yeni bir boyut katÄ±yor. Samsung'un yeni amiral gemisi, kompakt tasarÄ±mÄ±yla tek elle çoklu iÅŸlevlerde rahat bir kullanÄ±m saÄŸlarken arka ve ön yüzde kullanÄ±lan Corning® Gorilla® Glass 5 ile saÄŸlamlÄ±k ve yüksek yüzey kalitesi sunuyor.Galaxy S8 ve S8+, geliÅŸmiÅŸ 8MP F1.7 akÄ±llÄ± otomatik olarak netlik ayarÄ± yapan ön kamera ve düÅŸük Ä±ÅŸÄ±kta, yakÄ±nlaÅŸtÄ±rmada ve bulanÄ±klÄ±k önlemede en iyi sonuçlarÄ± veren geliÅŸmiÅŸ görüntü iÅŸleme özelliÄŸine sahip 12MP F1.7 Dual Pixel ana kamera ile donatÄ±ldÄ±.Sektörün ilk 10nm iÅŸlemcisine sahip olan Galaxy S8 ve S8+, hÄ±z ve performansÄ±yla sÄ±nÄ±rlarÄ± kaldÄ±rÄ±rken; 450 Mbps hÄ±zÄ±nda kadar LTE ve gigabit hÄ±zÄ±nda Wi-Fi baÄŸlantÄ± özelliklerini destekliyor.

FÄ°YATI NE KADAR?

Bugünden itibaren Galaxy S8 3.999 TL, Galaxy S8+ ise 4.499 TL tavsiye edilen perakende satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ile maÄŸazalarda ve shop.samsung.com/tr adresinden satÄ±ÅŸa sunuluyor.