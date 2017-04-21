PTT uyardÄ± o mailleri aÃ§mayÄ±n

PTT, ÅŸirketin logo ve sloganÄ± kullanÄ±larak atÄ±lmÄ±ÅŸ oltalama maillerini vatandaÅŸlarÄ±n aÃ§mamasÄ± iÃ§in uyarÄ±da bulundu

PTT AÅž'den yapÄ±lan açÄ±klamada, farklÄ± iletiÅŸim kanallarÄ±yla ÅŸirkete ulaÅŸan geri bildirimler neticesinde, ÅŸirket müÅŸterileri ve vatandaÅŸlara PTT marka ve logosu kullanÄ±larak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ "oltalama maillerin" gönderildiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸirket hizmetlerine yönelik yanÄ±ltÄ±cÄ± faaliyetlerde bulunulduÄŸunun tespit edildiÄŸi belirtildi.VatandaÅŸlardan, söz konusu e-postalarda yer alan linkleri açmamalarÄ± istenen açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:"Söz konusu e-postalarda yer alan linkler tÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸirketimize ait gönderi takip sayfasÄ±nÄ±n bir benzeri açÄ±lmakta ve müÅŸterilerimizden kendilerine ait kargonun teslim edilebilmesi için gönderici firmadaki bilgilerinin güncellenmesi istenmektedir. Bu ÅŸekilde müÅŸterilerimizin kimlik bilgilerine kolayca ulaÅŸÄ±larak çeÅŸitli maÄŸduriyetlere sebebiyet verilmektedir. Åžirketimiz tarafÄ±ndan hiçbir ÅŸekilde bu tür e-postalar gönderilmemektedir. MüÅŸterilerimizin e-posta ile gelen linkleri tÄ±klamamalarÄ±, kendi güvenlikleri ve maÄŸdur olmamalarÄ± açÄ±sÄ±ndan elzemdir."

"GÜVENLÄ°K SÄ°STEMÄ°NDE GEREKLÄ° ÖNLEMLER ALINDI"

Konu hakkÄ±nda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirimde bulunulduÄŸu ve bilgi güvenliÄŸi sistemlerinde gerekli önlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸirketin imajÄ±nÄ±n zedelenmesi ve itibarÄ±nÄ±n sarsÄ±lmasÄ± gibi olumsuz durumlarÄ±n gerçekleÅŸmemesini için gerekli hukuki giriÅŸimlerin de yerine getirildiÄŸi kaydedildi.