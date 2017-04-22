Bill Gates Ã§ocuklarÄ±na bu yÃ¶ntemlerle teknolojik sÄ±nÄ±rlamalar getirmiÅŸ

Microsoft ÅŸirketinin kurucusu Bill Gates Ã§ocuklarÄ±na getirdiÄŸi teknolojik sÄ±nÄ±rlamalarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°ngiltere'nin Daily Mirror gazetesine konuÅŸan Gates, çocuklarÄ±nÄ±n cep telefonu sahibi olmayÄ± çok istediklerini ancak 14 yaÅŸÄ±na gelene kadar onlara cep telefonu almadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

DünyanÄ±n en zengin insanlarÄ±ndan biri olan Gates, ev içinde teknolojik cihazlarÄ±n kullanÄ±mÄ±yla ilgili kurallar bulunduÄŸunu belirtti.

Gates, "Ekrandan uzak durulmasÄ± gereken bir zaman belirliyoruz, böylece mantÄ±klÄ± bir saatte uyumaya gidiyorlar" dedi.

20, 17 ve 14 yaÅŸlarÄ±nda üç çocuÄŸu olan Gates teknolojinin ev ödevi yapmak ya da arkadaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸimde kalmak gibi faydalarÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra aÅŸÄ±rÄ±ya kaçmamasÄ± için uÄŸraÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± da söyledi.

'Yemek masasÄ±nda cep telefonu yasak'

Bill Gates, "Evde yemek yerken masada cep telefonlarÄ±na izin vermiyoruz. ÇocuklarÄ±mÄ±za 14 yaÅŸÄ±na gelene kadar cep telefonu almadÄ±k. DiÄŸer çocuklarÄ±n çok daha erken cep telefonu aldÄ±klarÄ± konusunda sürekli ÅŸikayet ederlerdi" dedi.

ÇocuklarÄ±yla kaliteli zaman geçirmenin önemine de deÄŸinen Gates, mutluluk kaynaÄŸÄ±nÄ±n zenginliÄŸi deÄŸil, eÅŸi Melinda olduÄŸunu söyledi.

Steve Jobs da 'teknolojiyi' sÄ±nÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±

Apple ÅŸirketinin kurucusu Steve Jobs'un da Bill Gates gibi davrandÄ±ÄŸÄ± biliniyor.

Jobs, iPad'in piyasaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çocuklarÄ±na ürünü beÄŸenip beÄŸenmediklerini sorduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸ, ancak "iPad kullanmadÄ±lar. Evde çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n ne kadar teknoloji kullanacaklarÄ±na sÄ±nÄ±r getiriyoruz" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Steve Jobs'un biyografisini yazan Walter Isaacson da "Her akÅŸam Steve'in mutfaktaki büyük masasÄ±nda yemek yenirken kitaplar, tarih ve pek çok farklÄ± konu konuÅŸulurdu. Kimse iPad ya da bilgisayar kullanmazdÄ±. Çocuklar cihazlara baÄŸÄ±mlÄ± görünmüyordu" demiÅŸti.