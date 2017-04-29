TÃ¼rkiye internet ansiklopedisi Wikipedia'ya eriÅŸimi durdurdu

TÃ¼rkiye'yi terÃ¶r gruplarÄ±yla aynÄ± yerde gÃ¶steren yazÄ±lar Ã¼zerine Wikipedia'ya sabah 08.00'den bu yana eriÅŸim engeli getirildi

DünyanÄ±n en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'ya Türkiye'den eriÅŸim engellendi. Yetkililerin henüz açÄ±klanmayan bir nedenle eriÅŸim engellemesi üzerine sosyal medya karÄ±ÅŸtÄ±. Herkesin katkÄ±da bulunabildiÄŸi açÄ±k ansiklopedi Wikipedia'nÄ±n tüm dillerdeki versiyonlarÄ±na Türkiye'de sabah 08.00'den beri eriÅŸilemiyor.

YASAÄžIN NEDENÄ° BELLÄ° OLDU

Habertürk TV tarafÄ±ndan yetkililerden alÄ±nan bilgiye göre, Wikipedia içerisinde Türkiye'yi terörle aynÄ± düzlemde gösteren içerikler tespit edilerek bununla ilgili giriÅŸimler baÅŸlatÄ±ldÄ±. Site yetklilileriyle gerekli yazÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan söz konusu içeriklerin kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildiÄŸi için Wikipedia sitesine eriÅŸim engeli konuldu.

BTK: Ä°DARÄ° TEDBÄ°R UYGULANMAKTADIR

Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK), wikipedia.org'a eriÅŸimin idari tedbir kararÄ± nedeniyle engellendiÄŸini duyurdu.BTK'nÄ±n sitesinde ÅŸu bilgi yer aldÄ±: "5651 sayÄ±lÄ± Kanun uyarÄ±nca yapÄ±lan teknik inceleme ve hukuki deÄŸerlendirme sonucunda bu Ä°nternet sitesi (wikipedia.org) hakkÄ±ndaki Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu'nun 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayÄ±lÄ± kararÄ±na istinaden Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu tarafÄ±ndan Ä°DARÄ° TEDBÄ°R uygulanmaktadÄ±r." Sosyal medyada büyük yankÄ± yaratan engelleme kararÄ±nÄ±n nedeni tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Ä°dari tedbir uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BTK mesajÄ±nda herhangi bir neden belirtilmiyor.