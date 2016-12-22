Facebook kendi canlÄ± radyo kanalÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor

Facebook'un Live Audio ile kurduÄŸu radyo kanalÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±lacak.

Facebook, Live Audio ile canlÄ± yayÄ±n iÅŸini kovalamayÄ± sürdürüyor. Yeni tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± Live Audio ile podcast'leri yeniden keÅŸfeden Facebook, aslÄ±nda bir bakÄ±ma kendi radyo kanalÄ±nÄ± açÄ±yor.Sosyal aÄŸ, Live Audio'yu hayata geçirebilmek için BBC World Service ve Harper Collins gibi medya ÅŸirketleriyle birlikte çalÄ±ÅŸÄ±yor. Facebook'a göre iÅŸlev, önümüzdeki sene geniÅŸletilerek diÄŸer yayÄ±ncÄ±larÄ±n ve kiÅŸilerin kullanÄ±mÄ±na açÄ±lacak. Facebook, bu yeni iÅŸleviyle 1,8 milyar kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n sitede mümkün olduÄŸunca çok zaman geçirmesini saÄŸlamayÄ± hedefliyor.Facebook, canlÄ± video alanÄ±na birçok yatÄ±rÄ±m yapmÄ±ÅŸ, Facebook uygulamasÄ±nÄ±n alt tarafÄ±na özel bir video sekmesi bile yerleÅŸtirmiÅŸti. Geçen hafta ise, içerisinde yukarÄ±, aÅŸaÄŸÄ±, saÄŸa ve sola bakabildiÄŸiniz 360 derecelik canlÄ± videolar Facebook tarafÄ±ndan tanÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YalnÄ±zca ses üzerinden yayÄ±n ise firma için yeni bir strateji ve özellikle videolarÄ±n hÄ±zlÄ± açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, bant geniÅŸliÄŸinin düÅŸük olduÄŸu bölgelerde avantajlÄ± olabilir.