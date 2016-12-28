Facebook'un gÃ¼venlik kontrolÃ¼ Ã¶zelliÄŸi yanlÄ±ÅŸ alarm verdi

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'un bombalÄ± saldÄ±rÄ±lara, patlamalara, Ã¶zel durumlara uygun dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¼venlik kontrolÃ¼ Ã¶zelliÄŸi Tayland'da yanlÄ±ÅŸ alarm verdi.

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'un güvenlik durumu kontrolü özelliÄŸi Tayland'da bombalÄ± saldÄ±rÄ± olduÄŸuna dair yanlÄ±ÅŸ alarm verdi.BBC'nin haberine göre, Facebook Tayland'Ä±n baÅŸkenti Bangkok'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ± olduÄŸu gerekçesiyle bölgedeki kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n güvende olup olmadÄ±klarÄ±nÄ± bildirmeleri için güvenlik durumu kontrolü özelliÄŸini aktif hale getirdi.ÖzelliÄŸin aktif hale gelmesine Bangkok'taki hükümet binasÄ±na maytap atan bir protestocunun yol açtÄ±ÄŸÄ±, diÄŸer kullanÄ±cÄ±larÄ±n da kendilerini güvende olarak etiketlediÄŸi öÄŸrenildi.Bu arada patlamayla ilgili bir videonun da paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak bunun 2015'te Bangkok'ta Erawan TapÄ±nÄ±ÄŸÄ± yakÄ±nÄ±nda meydana gelen patlamaya ait olduÄŸu belirlendi.Facebook, Merasim Sokak'ta 17 Åžubat'ta askeri servis araçlarÄ± geçerken düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da Ankara'daki kullanÄ±cÄ±larÄ±na gönderdiÄŸi mesajda, "Ä°yi misin? GörünüÅŸe göre Türkiye'nin baÅŸkenti Ankara'da patlamadan etkilenen bölgedesin. Güvende olduÄŸunu bildirerek, iyi olduÄŸundan arkadaÅŸlarÄ±nÄ± haberdar et. Bunu yaptÄ±ÄŸÄ±nda bir bildirim alacaklar." ifadelerine yer vermiÅŸti. KullanÄ±cÄ±lardan güvende olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmek için "güvendeyim" veya "bölgede deÄŸilim" seçeneÄŸini iÅŸaretlemeleri istenmiÅŸti.