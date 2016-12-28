Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° Facebook 28/12/2016 16:09

Facebook'un gÃ¼venlik kontrolÃ¼ Ã¶zelliÄŸi yanlÄ±ÅŸ alarm verdi


Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'un bombalÄ± saldÄ±rÄ±lara, patlamalara, Ã¶zel durumlara uygun dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¼venlik kontrolÃ¼ Ã¶zelliÄŸi Tayland'da yanlÄ±ÅŸ alarm verdi.

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'un güvenlik durumu kontrolü özelliÄŸi Tayland'da bombalÄ± saldÄ±rÄ± olduÄŸuna dair yanlÄ±ÅŸ alarm verdi.BBC'nin haberine göre, Facebook Tayland'Ä±n baÅŸkenti Bangkok'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ± olduÄŸu gerekçesiyle bölgedeki kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n güvende olup olmadÄ±klarÄ±nÄ± bildirmeleri için güvenlik durumu kontrolü özelliÄŸini aktif hale getirdi.ÖzelliÄŸin aktif hale gelmesine Bangkok'taki hükümet binasÄ±na maytap atan bir protestocunun yol açtÄ±ÄŸÄ±, diÄŸer kullanÄ±cÄ±larÄ±n da kendilerini güvende olarak etiketlediÄŸi öÄŸrenildi.Bu arada patlamayla ilgili bir videonun da paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak bunun 2015'te Bangkok'ta Erawan TapÄ±nÄ±ÄŸÄ± yakÄ±nÄ±nda meydana gelen patlamaya ait olduÄŸu belirlendi.Facebook, Merasim Sokak'ta 17 Åžubat'ta askeri servis araçlarÄ± geçerken düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da Ankara'daki kullanÄ±cÄ±larÄ±na gönderdiÄŸi mesajda, "Ä°yi misin? GörünüÅŸe göre Türkiye'nin baÅŸkenti Ankara'da patlamadan etkilenen bölgedesin. Güvende olduÄŸunu bildirerek, iyi olduÄŸundan arkadaÅŸlarÄ±nÄ± haberdar et. Bunu yaptÄ±ÄŸÄ±nda bir bildirim alacaklar." ifadelerine yer vermiÅŸti. KullanÄ±cÄ±lardan güvende olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmek için "güvendeyim" veya "bölgede deÄŸilim" seçeneÄŸini iÅŸaretlemeleri istenmiÅŸti.

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Facebook kendi canlÄ± radyo kanalÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor

Facebook'un Live Audio ile kurduÄŸu radyo kanalÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±lacak.


Facebook Snapchat'in o Ã¶zelliÄŸini de kendi uygulamasÄ±na ekledi

Facebook, Snapchat'in anlÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ± sistemini kendine entegre etmiÅŸ durumda. Åžimdi de, Messenger aynÄ± sistemle Ã§alÄ±ÅŸacak.


Facebook drone'larÄ± ÅŸehirlere internet saÄŸlayacak

TÃ¼m dÃ¼nyaya internet baÄŸlantÄ±sÄ± satan bir iletiÅŸim devine dÃ¶nÃ¼ÅŸmek istediÄŸini aÃ§Ä±klayan Zuckerberg, Facebook drone'larÄ± ile ÅŸehirlere interneti daha hÄ±zlÄ± saÄŸlayacak.