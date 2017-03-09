Ä°mkansÄ±z olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu Facebook Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Facebook'ta Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n imkansÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tÃ¼m dÃ¼nyadan Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ± aradÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Facebook TasarÄ±m ProgramÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Michelle Morrison, "DÃ¼nyayÄ± daha iyi bir hale getirmek iÃ§in Ã§abalayan insanlarla Ã§alÄ±ÅŸmak istiyoruz." dedi.

Facebook TasarÄ±m ProgramÄ± Müdürü Michelle Morrison, Facebook'ta çalÄ±ÅŸmanÄ±n imkansÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, herkesin baÅŸvurabileceÄŸini söyledi. Facebook'ta bir kiÅŸi bir ÅŸirketi beÄŸendiÄŸi zaman tüm arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n onu gördüÄŸünü hatÄ±rlatan Morrison, "Ä°ster Türkiye'de, ister Jamaika'da isterseniz Meksika'da olun, Facebook'ta ÅŸirketiniz için bir sayfa açÄ±lmasÄ± ve o listeye girilmesi çok önemli. Bu küresel bir yaklaÅŸÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"TASARIM, TÜRKÄ°YE'DE BÜYÜYEN ALANLARDAN BÄ°RÄ°"

Facebook TasarÄ±m ProgramÄ± Müdürü Michelle Morrison, Facebook'un DNA'sÄ±nda iÅŸe ve iÅŸ görüÅŸmesine insanlarÄ±n olduÄŸu gibi gelmesi olduÄŸunu kaydetti. Michelle Morrison, Facebook'ta iÅŸ görüÅŸmesine gelenlerin açÄ±k ve dürüst konuÅŸmasÄ±, kim olduÄŸunu ve deÄŸerlerini söylemesi gerektiÄŸini vurgulayarak, "DünyayÄ± daha iyi bir hale getirmek için çabalayan insanlarla çalÄ±ÅŸmak istiyoruz." diye konuÅŸtu. Morrison sözlerine ÅŸöyle devam etti:"MüÅŸterilerimiz için bir deÄŸer yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, bireysel ve ÅŸirket paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±z sürdüÄŸü sürece biz de büyümeye devam edeceÄŸiz. Instagram ile Twitter kullanÄ±lmadan önce ve sonrasÄ±nda da Facebook platformu büyümeye devam ediyor, topluluÄŸu giderek geniÅŸliyor. Bizim baÄŸlantÄ± sunma ÅŸeklimiz de deÄŸiÅŸiyor. GeleceÄŸin teknolojilerine öncülük ediyoruz. Facebook gibi sürekli insanlarÄ± birbirine baÄŸlayan teknolojileri lanse etmeye devam edeceÄŸiz. DünyanÄ±n her yerinden insanlarÄ± iÅŸe alÄ±yoruz. Tüm dünyada 16 ofisimiz var. Herhangi bir Türk tasarÄ±mcÄ± Facebook için çalÄ±ÅŸmak istiyorsa en uygun ofisi bulup baÅŸvuru yapabilir. Kendi alanÄ±nÄ±zda en iyi tasarÄ±mcÄ± olmanÄ±z lazÄ±m. AynÄ± zamanda ürün ve iletiÅŸimi de çok iyi bilmeniz lazÄ±m. Facebook'ta ilgilendiÄŸiniz alanlardan birinde ÅŸansÄ±nÄ±z olur. TasarÄ±m, Türkiye'de büyüyen alanlardan biri. Türkiye'de tasarÄ±m alanÄ±nÄ± yavaÅŸ yavaÅŸ büyüterek geliÅŸtiriyoruz. Facebook'ta çalÄ±ÅŸmak imkansÄ±z deÄŸil herkes baÅŸvurabilir."