Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° iphone 08/02/2017 13:10

iPhone 8 ne zaman piyasaya sÃ¼rÃ¼lecek ve fiyatÄ± ne kadar olacak


Dijital alanda gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen marka olan Apple'Ä±n Ã¼reteceÄŸi iPhone 8 gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor. iPhone 8 ne kadar ve Ã¶zellikleri neler olacak? Detaylar haberimizde.

Apple, iPhone'un 10. yÄ±l dönümü için özel bir tasarÄ±m ile karÅŸÄ±mÄ±zda çÄ±kmasÄ± ve özelliklerinin de en üst seviyede olmasÄ± bekleniyor.  Tüm dünyanÄ±n merakla beklediÄŸi Iphone 8 ve Iphone 8 Plus, 8 Eylül 2017 tarihinde tanÄ±tÄ±lmasÄ± bekleniyor. GeçtiÄŸimiz sene 7 Eylül'de tanÄ±tÄ±lan iPhone bu sene için ön görülen tarihler bu yönde.  Amerikan'nÄ±n California Eyaleti'nde, Apple'Ä±n kendine has görkemli bir lansmanÄ± ile tanÄ±tÄ±lacak olan iPhone 8'in Türkiye satÄ±ÅŸ fiyatÄ±nÄ±n kaç TL olacaÄŸÄ± ise büyük merak konusu. iPhone 8 fiyatÄ±yla ilgili Apple yetkililerinden bir açÄ±klama yapÄ±lmamasÄ±na karÅŸÄ±n iPhone 8 32 GB 3300 TL, 64 GB 3700-3800 TL, 128 GB 4300-4400 256 GB 4900-5000 TL, iPhone 8 Plus 32GB 3850 TL, 128GB 4350 TL ve 256GB 4800TL aralÄ±ÄŸÄ±nda olmasÄ± tahmin ediliyor.

 

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Apple iPhone 8'de Siri'yi deÄŸiÅŸtirme kararÄ± aldÄ±

Yeni iPhone 8'de Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler yapan Apple'Ä±n, dijital asistanÄ± Siri'de bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸime gideceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.


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Instagram iPhone kullanÄ±cÄ±larÄ±na verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tuttu

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