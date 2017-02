iPhone 8 ne zaman piyasaya sÃ¼rÃ¼lecek ve fiyatÄ± ne kadar olacak

Dijital alanda gündemden düşmeyen marka olan Apple'ın üreteceği iPhone 8 gündemden düşmüyor. iPhone 8 ne kadar ve özellikleri neler olacak? Detaylar haberimizde.

Apple, iPhone'un 10. yıl dönümü için özel bir tasarım ile karşımızda çıkması ve özelliklerinin de en üst seviyede olması bekleniyor. Tüm dünyanın merakla beklediği Iphone 8 ve Iphone 8 Plus, 8 Eylül 2017 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz sene 7 Eylül'de tanıtılan iPhone bu sene için ön görülen tarihler bu yönde. Amerikan'nın California Eyaleti'nde, Apple'ın kendine has görkemli bir lansmanı ile tanıtılacak olan iPhone 8'in Türkiye satış fiyatının kaç TL olacağı ise büyük merak konusu. iPhone 8 fiyatıyla ilgili Apple yetkililerinden bir açıklama yapılmamasına karşın iPhone 8 32 GB 3300 TL, 64 GB 3700-3800 TL, 128 GB 4300-4400 256 GB 4900-5000 TL, iPhone 8 Plus 32GB 3850 TL, 128GB 4350 TL ve 256GB 4800TL aralığında olması tahmin ediliyor.