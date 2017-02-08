iPhone 8 ne zaman piyasaya sÃ¼rÃ¼lecek ve fiyatÄ± ne kadar olacak

Dijital alanda gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen marka olan Apple'Ä±n Ã¼reteceÄŸi iPhone 8 gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor. iPhone 8 ne kadar ve Ã¶zellikleri neler olacak? Detaylar haberimizde.

Apple, iPhone'un 10. yÄ±l dönümü için özel bir tasarÄ±m ile karÅŸÄ±mÄ±zda çÄ±kmasÄ± ve özelliklerinin de en üst seviyede olmasÄ± bekleniyor. Tüm dünyanÄ±n merakla beklediÄŸi Iphone 8 ve Iphone 8 Plus, 8 Eylül 2017 tarihinde tanÄ±tÄ±lmasÄ± bekleniyor. GeçtiÄŸimiz sene 7 Eylül'de tanÄ±tÄ±lan iPhone bu sene için ön görülen tarihler bu yönde. Amerikan'nÄ±n California Eyaleti'nde, Apple'Ä±n kendine has görkemli bir lansmanÄ± ile tanÄ±tÄ±lacak olan iPhone 8'in Türkiye satÄ±ÅŸ fiyatÄ±nÄ±n kaç TL olacaÄŸÄ± ise büyük merak konusu. iPhone 8 fiyatÄ±yla ilgili Apple yetkililerinden bir açÄ±klama yapÄ±lmamasÄ±na karÅŸÄ±n iPhone 8 32 GB 3300 TL, 64 GB 3700-3800 TL, 128 GB 4300-4400 256 GB 4900-5000 TL, iPhone 8 Plus 32GB 3850 TL, 128GB 4350 TL ve 256GB 4800TL aralÄ±ÄŸÄ±nda olmasÄ± tahmin ediliyor.