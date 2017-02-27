Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisinin biletleri satÄ±ÅŸta iÅŸte bilet fiyatlarÄ±

Bu akÅŸam oynanacak Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi iÃ§in heyecan sÃ¼rÃ¼yor. Derbinin biletlerinin satÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasÄ±nda bu akÅŸam Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda yapÄ±lacak derbi maçÄ±n biletleri satÄ±ÅŸa sunuldu.Galatasaray Kulübünden yapÄ±lan açÄ±klamada, Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n biletlerinin, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satÄ±ÅŸa sunulduÄŸu bildirildi.AçÄ±klamada, biletlerin genel satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ise yarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.

Derbi maçÄ±n bilet fiyatlarÄ± ÅŸöyle:

Kategori 1 ve 2: 600 lira

Kategori 3: 500 lira

Kategori 4: 400 lira

Kategori 5: 300 lira

Kategori 6: 200 lira

Kategori 7: 150 lira

Kategori 8: 125 lira

Kategori 9: 100 lira

Çocuk tribünü: 100 lira