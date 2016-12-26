26 AralÄ±k 2016 TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, TRT 1 CanlÄ± izle

26 AralÄ±k 2016 TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Bugün TRT 1'de hangi dizi ve programlar var, 26 AralÄ±k TRT 1 YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±, TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± avrupagazete.com'da.
26 AralÄ±k 2016 TRT 1 YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±
06:25 Leyla ile Mecnun
08:00 AdÄ±nÄ± Sen Koy
09:20 1'de Bugün
09:30 Ä°yi Fikir
11:30 Seksenler
14:10 1'de Bugün
14:20 15 Temmuz KahramanlarÄ±
14:30 Ana Kuzusu
17:05 AdÄ±nÄ± Sen Koy
19:10 Hava Durumu
19:15 Spor
19:20 Habere DoÄŸru
19:30 Erhan Çelik ile Ana Haber
19:55 Filmin En Güzel Sahnesi
20:00 Hangimiz Sevmedik
23:35 AltÄ±n Petek
00:55 Somuncu Baba: AÅŸkÄ±n SÄ±rrÄ±
03:05 1'de Bugün
03:15 Seksenler
04:50 Ana Kuzusu