26 AralÄ±k 2016 TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, TRT 1 CanlÄ± izle

26 AralÄ±k 2016 TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Bugün TRT 1'de hangi dizi ve programlar var, 26 AralÄ±k TRT 1 YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±, TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± avrupagazete.com'da.





TRT 1 CanlÄ± Ä°zle





26 AralÄ±k 2016 TRT 1 YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±

06:25 Leyla ile Mecnun

08:00 AdÄ±nÄ± Sen Koy

09:20 1'de Bugün

09:30 Ä°yi Fikir

11:30 Seksenler

14:10 1'de Bugün

14:20 15 Temmuz KahramanlarÄ±

14:30 Ana Kuzusu

17:05 AdÄ±nÄ± Sen Koy

19:10 Hava Durumu

19:15 Spor

19:20 Habere DoÄŸru

19:30 Erhan Çelik ile Ana Haber

19:55 Filmin En Güzel Sahnesi

20:00 Hangimiz Sevmedik

23:35 AltÄ±n Petek

00:55 Somuncu Baba: AÅŸkÄ±n SÄ±rrÄ±

03:05 1'de Bugün

03:15 Seksenler

04:50 Ana Kuzusu