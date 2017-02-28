28 Åžubat 2017 TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, TRT 1 CanlÄ± izle

28 Åžubat 2017 TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Bugün TRT 1'de hangi dizi ve programlar var, 28 Åžubat TRT 1 YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±, TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± avrupagazete.com'da.
28 Åžubat 2017 TRT 1 YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±
08:00 ADINI SEN KOY
09:05 1'DE BUGÜN
09:15 Ä°YÄ° FÄ°KÄ°R
11:30 1'DE BUGÜN
11:40 SEKSENLER
13:00 BÄ°R YASTIKTA KOCAYALIM
14:40 BÄ°R HÄ°LAL UÄžRUNA 15 TEMMUZ
15:00 ANA KUZUSU
17:05 ADINI SEN KOY
19:00 ERHAN ÇELÄ°K Ä°LE ANA HABER
19:50 DOÄžRUSU NE?
19:55 HAVA DURUMU
20:00 SEVDA KUÅžUN KANADINDA
23:30 PAYÄ°TAHT "ABDÜLHAMÄ°D"
02:35 1'DE BUGÜN
02:45 SEVDA KUÅžUN KANADINDA
04:55 ANA KUZUSU