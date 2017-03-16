16 Mart 2017 TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, TRT 1 CanlÄ± izle

16 Mart 2017 TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Bugün TRT 1'de hangi dizi ve programlar var, 16 Mart TRT 1 YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±, TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± avrupagazete.com'da.
16 Mart 2017 TRT 1 YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±
08:00 ADINI SEN KOY
09:05 1'DE BUGÜN
09:15 Ä°YÄ° FÄ°KÄ°R
11:30 1'DE BUGÜN
11:40 SEKSENLER
13:00 BÄ°R YASTIKTA KOCAYALIM
14:45 ANA KUZUSU
16:30 1'DE BUGÜN
16:40 ADINI SEN KOY
19:00 ERHAN ÇELÄ°K Ä°LE ANA HABER
19:50 DOÄžRUSU NE?
19:55 HAVA DURUMU
20:00 MAÇ BAÅžLIYOR
21:00 UEFA AVRUPA LÄ°GÄ° KARÅžILAÅžMASI
21:45 DEVRE ARASI
22:00 UEFA AVRUPA LÄ°GÄ° KARÅžILAÅžMASI
23:00 PAYÄ°TAHT "ABDÜLHAMÄ°D"
17 Mart 2017 - Cuma
02:00 BÄ°R YASTIKTA KOCAYALIM
03:15 SEKSENLER
05:15 ANA KUZUSU