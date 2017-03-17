17 Mart 2017 TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, TRT 1 CanlÄ± izle

17 Mart 2017 TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Bugün TRT 1'de hangi dizi ve programlar var, 17 Mart TRT 1 YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±, TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± avrupagazete.com'da.
17 Mart 2017 TRT 1 YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±
08:00 ADINI SEN KOY
09:05 1'DE BUGÜN
09:15 Ä°YÄ° FÄ°KÄ°R
11:30 1'DE BUGÜN
11:40 SEKSENLER
13:00 BÄ°R YASTIKTA KOCAYALIM
14:45 ANA KUZUSU
16:30 1'DE BUGÜN
16:40 ADINI SEN KOY
19:00 ERHAN ÇELÄ°K Ä°LE ANA HABER
19:50 DOÄžRUSU NE?
19:55 HAVA DURUMU
20:00 PAYÄ°TAHT "ABDÜLHAMÄ°D"
23:30 TARÄ°H SAHNESÄ°
18 Mart 2017 - Cumartesi
01:15 BÄ°R YASTIKTA KOCAYALIM
02:45 ADINI SEN KOY
03:40 BÄ°R HÄ°LAL UÄžRUNA 15 TEMMUZ
04:00 1'DE BUGÜN
04:10 ANA KUZUSU
06:30 1'DE BUGÜN
06:40 ANMA KLÄ°PLERÄ°
06:45 YEDÄ° GÜZEL ADAM