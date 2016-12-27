DOÄžRU TARAF NERESÄ°

Geçen hafta, deÄŸerli sanatçÄ±mÄ±z Genco Erkal’Ä±n davetlisi olarak; “Bir Delinin HatÄ±ra Defteri” oyununu izledim. Hala oyunun etkisinden kurtulamadÄ±m dersem, yalan olmaz. Genco Erkal gerçekten muhteÅŸemdi, mutlaka izlemenizi öneriyorum. Sahnede tek baÅŸÄ±na 1,5 saat kaldÄ± ve hiç susmadÄ±. Oynarken hem yaÅŸadÄ±, hem de yaÅŸattÄ±. Bana sorarsanÄ±z; tek kiÅŸilik tiyatro oyunlarÄ±nda, ülkemizin en iyisi!

“Bir Delinin HatÄ±ra Defteri” adlÄ± tiyatro oyunu; Ukrayna asÄ±llÄ± Rus roman ve oyun yazarÄ± Nikolay Vasilyeviç Gogol tarafÄ±ndan, 1842’de yazÄ±lmÄ±ÅŸ. Oyun; sÄ±radan bir devlet memurunun, platonik aÅŸkÄ± olan burjuva kÄ±zÄ±nÄ±n bir asilzadeyi sevdiÄŸini öÄŸrenmesiyle baÅŸlayan travma ve hedef deÄŸiÅŸtiren hayallerinin soylu bir asilzade ve kral olmaya yönelmesi ve sonuçta delirerek, bir akÄ±l hastanesine kapatÄ±lmasÄ±nÄ± konu alÄ±yor. SÄ±radan devlet memurunu oynayan Genco Erkal, oyunu deli gömleÄŸi içinde mükemmel bir performansla bitiriyor.

DelirmediÄŸimiz AnlamÄ±na Gelmez

Bugün ne yazÄ±k ki, ülkemizde yaÅŸananlar açÄ±sÄ±ndan farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± olanlarÄ±n birçoÄŸu delirdi, birçoÄŸunun da delirmesine ramak kaldÄ±. Deli gömleÄŸi henüz giymiyor olmak, delirmediÄŸimiz anlamÄ±na gelmiyor. Toplum olarak delirmemizin ve zÄ±vanadan çÄ±kmamÄ±zÄ±n nedenleri çok.

Bozulan, hatta iflasa giden ekonomi, iÅŸsizlik, liyakatin ve niteliÄŸin artÄ±k beÅŸ kuruÅŸluk deÄŸerinin kalmayÄ±ÅŸÄ±, gelecek endiÅŸesi, iÅŸini kaybetme korkusu, her gün patlayan bombalar, ÅŸehirlere inen ve yaygÄ±nlaÅŸan terör, hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n, arsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n, eÅŸkiyalÄ±ÄŸÄ±n, hukuksuzluÄŸun ve yolsuzluÄŸun devlet yönetimine egemen olmasÄ±, cinsel içerikli suçlarÄ±n tavan yapmasÄ±, kendi kÄ±zÄ±na duyulan ÅŸehvetin dinden referans almasÄ±, her gün gelen ÅŸehitler ve daha sayÄ±n sayabildiÄŸiniz kadar!

VatanseverliÄŸin GereÄŸi

Toplumu delirten, ayrÄ±ÅŸtÄ±ran ve iç savaÅŸa doÄŸru sürükleyen felaketin tek bir sorumlusu var; ülkemizi 14 yÄ±ldÄ±r istediÄŸi gibi yöneten siyasi iktidar. Her geçen gün, bir önceki günü arar vaziyetteyiz. Bugün ülkemizi gayri anayasal ve gayri hukuki olarak yöneten iktidar iradesi ile ülkemiz için, gerçekten çÄ±kÄ±ÅŸ ve esenlik yok! Bunu görememek için; ya dinle kandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ya da bu düzenden mamalanÄ±yor olmak lazÄ±m.

Åžimdi, utanmadan daha fazla yetki istiyorlar. Sizin anlayacaÄŸÄ±nÄ±z; anayasalÄ± diktatörlük peÅŸindeler. Bizim için ilk anayasa sayÄ±lan 1876 tarihli Kanun-i Esasi’nin OsmanlÄ± SultanlarÄ±na bile vermediÄŸi yetki, 21. Maddelik Anayasa teklifinde istenmektedir. Bunun adÄ±; faÅŸizmdir. Buna karÅŸÄ± direnmek; ahlakÄ±n, haysiyetin, ÅŸerefin, vatanseverliÄŸin, toplumsal iç barÄ±ÅŸÄ±mÄ±za, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine sahip çÄ±kmanÄ±n gereÄŸidir.

Bir Kucaktan Öbür KucaÄŸa

Bu iktidar deÄŸil miydi; emperyalizmin Suriye’deki vekalet savaÅŸÄ±nÄ±n ateÅŸine beÅŸ yÄ±l odun taÅŸÄ±yan, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± kevgir eden, içlerinde radikal Ä°slamcÄ± teröristleri barÄ±ndÄ±ran, 4 milyon mülteciyi ülkemize yÄ±ÄŸan ve Suriye ile 911 km’lik sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ±n 800 km’sine PKK’nÄ±n egemen olmasÄ±na, Araplara ve Türkmenlere karÅŸÄ± etnik arÄ±ndÄ±rma yapmasÄ±na sessiz kalan! Daha 6 ay öncesine kadar Rusya’ya ve Putin’e saldÄ±rÄ±yor, 5. Madde gereÄŸi NATO’yu davet ediyor, NATO ve Rusya arasÄ±nda savaÅŸ kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor ve NATO’nun Karadeniz’de daha aktif olmasÄ±nÄ± istiyorlardÄ±.

DüÅŸünebiliyor musunuz; 6 ay sonrasÄ±nÄ± bile göremeyen bir irade, ülkemizi düzlüÄŸe çÄ±karabilir mi? O gün ABD’nin kollarÄ±nda, bugün ise Rusya’nÄ±n! Geçen gün bir okurum yazmÄ±ÅŸ; “Ä°ktidar ABD’nin kucaÄŸÄ±nda oturuyordu, eleÅŸtirdiniz. Åžimdi oradan kalktÄ±, Rusya’nÄ±n kucaÄŸÄ±na oturdu, yine eleÅŸtiriyorsunuz. Sizi anlamadÄ±k!” diye serzeniÅŸte bulunmuÅŸ.

Nitelikli Kadrolarla Mümkün!

SanÄ±rÄ±m yazÄ±larÄ±mda iyi anlatamamÄ±ÅŸÄ±m; ABD’nin kucaÄŸÄ±nda oturmamanÄ±n alternatifi, Rusya’nÄ±n kucaÄŸÄ±nda oturmak deÄŸil. Tabii ki, Rusya bizim komÅŸumuz ve iyi iliÅŸkiler içinde olmak zorundayÄ±z. Özellikle, Suriye konusunda çok yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±k. Suriye’deki çÄ±karlarÄ±mÄ±z, bölge ülkeleri olan Rusya ve Ä°ran’la örtüÅŸüyordu ve çeliÅŸmiyordu.

AyrÄ±ca; Irak ve Suriye merkezi hükümetleri ile iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmalÄ±ydÄ±, otonom yapÄ±lar ve radikal Ä°slamcÄ± teröristlerle deÄŸil. Ama BatÄ± ile, ABD ve AB ile de dengeli iliÅŸkiler sürdürülmeli. Biri, diÄŸerine raÄŸmen olmamalÄ±! TarafÄ±mÄ±z, daima ülkemizin güvenliÄŸinin ve çÄ±karlarÄ±nÄ±n tarafÄ± olmalÄ±. Bir kucaktan, öbür kucaÄŸa savrulmamalÄ±yÄ±z. BulunduÄŸumuz jeopolitik konum bize; BatÄ± ile de DoÄŸu ile de karÅŸÄ±lÄ±klÄ± güven, iÅŸ birliÄŸi ve çÄ±kara dayanan akÄ±lcÄ± politikalar uygulamamÄ±zÄ± dikte etmektedir. Bu politika, bilim egemen kafalÄ± ve eleÅŸtirel akla sahip nitelikli kadrolarla mümkündür.