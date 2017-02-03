HAYIR DERSEM DE EVET ANLA

Birilerine göre; “Diktatör gelmiyor, gelemez. Tek adam yönetimi de kurulamaz. ‘Diktatör geliyor’ kampanyasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda Amerika var. Çünkü; Amerika Türkiye’nin Avrasya’ya yöneliÅŸi nedeniyle telaÅŸa kapÄ±ldÄ±.”

Bu iddialarda doÄŸruluk payÄ± var mÄ±? Yoksa, baÅŸka bir amaca yönelik olarak hedef mi saptÄ±rÄ±lÄ±yor ve gizli bir mesaj mÄ± verilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor? Ä°zninizle; bu yazÄ±mÄ±zda bu konuyu incelemeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.

Tek Adam

Öncelikle, “Halk Oyuna” sunulacak olan anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ne getirip, ne getirmeyeceÄŸine kÄ±saca bakalÄ±m:

“CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemi” olarak sunulan 18 maddelik anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi; kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±p, tüm kuvvetleri (yasama, yürütme, yargÄ±) “Tek adam”a devretmektedir.

Meclis’te bulunacak 600 Milletvekili, sadece dolgun maaÅŸlarÄ±nÄ± alan ve namütenahi özlük haklarÄ±nÄ± kullanan, hükümsüz varlÄ±klar haline gelecektir. Partisinin baÅŸÄ±nda kalmaya devam edecek bu “Tek adam”, tarafsÄ±z ve baÄŸÄ±msÄ±z da olmayacaktÄ±r.

Allah Affetsin

“Tek adam”, sayÄ±sÄ± belli olmayan tüm yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±, bakanlarÄ±, asker ve sivil bürokrasinin tepe yöneticilerini atama imkanÄ±na sahip olacak ve bunlarÄ±n hepsi sadece “Tek adam”a karÅŸÄ± sorumlu olacaklar. Ä°sterse, hiçbir engele takÄ±lmadan oÄŸlu, damadÄ±, kÄ±zÄ±, gelini ve dayÄ±sÄ± dahil istediÄŸi sayÄ±da akraba-i taallukatÄ±, istediÄŸi makama atayabilecek.

“Tek adam” istediÄŸi anda Meclis’i fesih edebilecek, Meclis tarafÄ±ndan sorgulanamayacak ve soru bile sorulamayacak. Meclis’in çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± yasalarÄ± engelleyebilecek ve ülkeyi kararnamelerle yönetebilecek. Ä°sterse, olaÄŸanüstü hâl (OHAL) ilan edebilecek ve baÅŸkomutan olarak kimin düÅŸman, kimin dost olduÄŸuna kendi karar verecek, savaÅŸ çÄ±karabilecek ama yanÄ±lÄ±r ve aldatÄ±lÄ±rsa “Pardon, Allah affetsin” diyebilecek.

Yüce Divan Ä°mkansÄ±z

“Tek adam” istemez ise; yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlarÄ± yargÄ±lanamayacak ve hesap vermeyecek. HSYK’nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± atayarak, yargÄ±yÄ± tamamen kendine baÄŸlÄ± hale getirecek.

“Tek adam” tüm bu yetkileri üzerine almasÄ±na raÄŸmen; her türlü suçu iÅŸlese de hesap vermeyecek ve yargÄ±lanamayacak. Çünkü; “Tek adam”Ä± Yüce Divan’a gönderebilmek için, 400 milletvekili lazÄ±m. Seçimlerin aynÄ± zamanda yapÄ±lmasÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n çoÄŸunluk partisinin lideri olmasÄ± durumu göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, bu sayÄ±nÄ±n bulunmasÄ± pratikte imkansÄ±zdÄ±r.

Denge ve Kontrol Yok

Bir baÅŸkanlÄ±k sisteminin demokratik olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamak için en önemli kÄ±staslar; kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± ve sistemin baÅŸkanÄ± dengeleme ve kontrol etme mekanizmalarÄ±na sahip bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Getirilmek istenen sistemde bu kÄ±staslar, an alt seviyede bile karÅŸÄ±lanmamaktadÄ±r. “Hiç yoktur”; daha doÄŸru bir ifadedir.

18 maddelik anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi; esasÄ±nda anayasamÄ±zÄ±n 50’yi aÅŸkÄ±n maddesini deÄŸiÅŸtirmekte olup, bu tam anlamÄ±yla bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸidir. Bu deÄŸiÅŸikliÄŸi çaÄŸdaÅŸ anayasa hukuku, siyaset bilimi ve insanlÄ±k tarihinin özellikle son 200 yÄ±lÄ± içinde yaÅŸanan acÄ±lÄ±, kanlÄ± ve binbir çile dolu sayfalarÄ±ndan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deneyimle deÄŸerlendirdiÄŸimizde; bunun su katÄ±lmamÄ±ÅŸ “Diktatörlük Rejimi” olduÄŸunu söyleyebiliriz.

ABD’nin RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Yok

ABD’nin, Türkiye’ye “Diktatörlük Rejimi” getiriliyor olmasÄ±ndan dolayÄ± bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yoktur. Tarih bize göstermiÅŸtir ki; ABD geçmiÅŸte ve bugün, “Diktatörlük Rejimi”ne hiç karÅŸÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±r. ABD, yalnÄ±zca hizadan çÄ±kan ve kontrol dÄ±ÅŸÄ± iÅŸler yapan diktatörlere karÅŸÄ± olmuÅŸtur. Çünkü bilinmektedir ki; bir ülke dÄ±ÅŸarÄ±dan en kolay “Tek adam” rejimleri ile yönetilir, yönlendirilir ve taviz verdirilir. Hele hele o ülke; üretemeyen, gelir-gider dengesi bozuk olan, dÄ±ÅŸ borç stoku fazla olan bir ülkeyse, yandÄ± gülüm keten helva!

2003’de, Irak SavaÅŸÄ± öncesi ABD, ErdoÄŸan’a iktidara gelirken verdiÄŸi desteÄŸin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak savaÅŸa katÄ±lmasÄ±nÄ± istedi ve o da “Yes Sir!” dedi. Ama Meclis buna müsaade vermedi, yoksa savaÅŸÄ±n içindeydik. Ülkemizi yöneten iktidar iradesi; Mart 2011’de baÅŸlayan Suriye’deki vekalet savaÅŸÄ±na, emperyalizmin arkadan ittirmesi ile balÄ±klama dalmak, TSK ile Åžam’a girmek ve Emevi Camii’nde namaz kÄ±lmak istedi. Engelleyen ise; ErdoÄŸan’Ä±n saÄŸduyusu deÄŸil, sistemin denge unsurlarÄ± oldu!

Cesaretiniz Yoksa Yolu AçarsÄ±nÄ±z

YakÄ±n tarih bütün açÄ±klÄ±ÄŸÄ± ile göstermiÅŸtir ki; “Tek adam” rejimi ile istikrar bulmuÅŸ ve esenliÄŸe çÄ±kmÄ±ÅŸ tek bir ülke bile yoktur. “Tek adam” rejimleri ile yönetilmenin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±; kaostur, savaÅŸtÄ±r, yÄ±kÄ±mdÄ±r, kan, kin ve gözyaÅŸÄ±dÄ±r.

Hiçbir diktatör, kendini “diktatör” diye tanÄ±mlamaz. Diktatörün yandaÅŸlarÄ± da diktatöre “diktatör” demez. Çünkü; diktatörlük övünülecek bir ÅŸey deÄŸildir. Ama diktatöre ve diktatörlük getireceÄŸi aÅŸikar olan bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine; “Getirilmek istenen diktatörlüktür” diyecek cesaretiniz yoksa, diktatörlüÄŸe gidiÅŸin yolunu açmÄ±ÅŸ olursunuz.

Ya da “Diktatörlük Rejimi”nin ülkemize getireceÄŸi kaos ve savaÅŸ ortamÄ±nÄ±, iktidar gücünü yakalamak için bir fÄ±rsat olarak deÄŸerlendiriyorsanÄ±z; hedef saptÄ±rarak, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile gelecek “Tek adam” rejiminin tehlikesine iÅŸaret edenleri emperyalist cephede bulunmakla suçlarsÄ±nÄ±z. Belli ki siz, utandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve hesap vermekte müÅŸkülat yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z için “hayÄ±r” diyorsunuz ama anlÄ±yoruz, aslÄ±nda siz “Evet” demek istiyorsunuz.

Bu Pazar Günü (5 Åžubat 2017) Son Kale Ä°lk Ve Son AdÄ±m Atatürk DerneÄŸi’nin ve Pazartesi Günü (6 Åžubat 2017) Memleket SevdalÄ±larÄ± DerneÄŸi’nin düzenlediÄŸi organizasyonlarda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ne olduÄŸunu, ülkemizi bekleyen tehlikeleri ve tehditleri anlatmak ve sorularÄ±nÄ±zÄ± yanÄ±tlamak için Bursa’da olacaÄŸÄ±z.