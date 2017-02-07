Ã–LMEK VAR DÃ–NMEK YOK

96 yÄ±l öncesinde, iÅŸgal altÄ±nda bulunan Ä°stanbul’dayÄ±z. OsmanlÄ± tam bir acz içinde. PadiÅŸah VI. Mehmet Vahdettin; düÅŸmanla iÅŸbirliÄŸi yaparak, saltanatÄ±nÄ± kurtarma derdindedir. Anadolu’da kurtuluÅŸ mücadelesinin baÅŸÄ±nda bulunan Mustafa Kemal PaÅŸa ve arkadaÅŸlarÄ± hakkÄ±nda, idam fermanÄ± yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°stanbul’dan yayÄ±n yapan mütareke basÄ±nÄ±nda; tam bir teslimiyet ve ihanet hakimdir. Peyâm-Ä± Sabah’Ä±n 29 Nisan 1920 tarihli baÅŸlÄ±ÄŸÄ±; "Mustafa Kemal isyancÄ±dÄ±r, cezasÄ± aÄŸÄ±r olmalÄ±dÄ±r". Ä°hanetin güçlü kalemlerinden Refi’i Cevat; "Türkler kendi güçleriyle adam olamaz, Ä°ngilizler elimizden tutarak bizi kurtaracak" demiÅŸ, Ali Kemal ise; "PadiÅŸaha sadakatle baÄŸlÄ± Anadolu halkÄ±, Mustafa Kemal denen ÅŸakiye haddini bildirecektir" ÅŸeklindeki bozguncu yazÄ±larÄ±na hÄ±z vermiÅŸtir.

ALEMDAR

Åžubat 1921’deyiz ve Anadolu’daki kurtuluÅŸ mücadelesi tüm hÄ±zÄ±yla sürmektedir. Ankara’da bulunan Milli Hükümetin, Ä°stanbul’da bulunan Alemdar gemisine ivedilikle gereksinimi vardÄ±r. SavaÅŸ demek; lojistik demektir. Milli Hükümetin, Sovyetler BirliÄŸinden alÄ±nacak silah ve cephaneyi Karadeniz’de kuzeyden güneye taÅŸÄ±mak ve Karadeniz’de emperyalizmin emrine girmiÅŸ azÄ±nlÄ±k çeteleriyle savaÅŸmak için gemilere ihtiyacÄ± bulunmaktadÄ±r. Alemdar, bunun için biçilmiÅŸ bir kaftandÄ±r.

Alemdar; 1898 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilmiÅŸ olup, 49,5 metre boyunda, 7,95 metre eninde ve 362 ton aÄŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bir römorkördür. Geminin orijinal adÄ±; “Danmark”tÄ±r. Kapitülasyonlar nedeniyle, yabancÄ± bir ÅŸirket için Ä°stanbul’da çalÄ±ÅŸÄ±rken, OsmanlÄ±’nÄ±n I. Dünya SavaÅŸÄ±na girmesi ile el konulmuÅŸ ve adÄ± “Alemdar” olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ankara; bu geminin önce Karadeniz EreÄŸli’ye, daha sonra da Trabzon’a kaçÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemekte ve bu maksatla personelini ikna etmeye çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Fakat, Ankara’da bulunan Milli Hükümet; Ä°stanbul’un, PadiÅŸah’Ä±n, emperyalizmin emrindeki kukla OsmanlÄ± Hükümetinin, satÄ±lmÄ±ÅŸ Ä°stanbul aydÄ±nlarÄ±nÄ±n ve mütareke basÄ±nÄ±nÄ±n gözünde isyancÄ±dÄ±r, eÅŸkÄ±yadÄ±r, Ä±rz ve namus düÅŸmanÄ±dÄ±r ve katli vaciptir.

OSMAN EFENDÄ°

Ä°stanbul iÅŸgal altÄ±nda da olsa, yaÅŸam devam etmektedir. Alemdar’Ä±n personelisiniz, Kuzguncuk’ta, Üsküdar’da, Fatih’te veya SarÄ±yer’de oturuyorsunuz. Aileniz var belki de yeni evlenmiÅŸiniz ve yeni doÄŸmuÅŸ bir bebeÄŸiniz var, maaÅŸÄ±nÄ±zÄ± alÄ±yorsunuz, okuduÄŸunuz gazetelerde sizden gemiyi kaçÄ±rmanÄ±zÄ± isteyenlerin eÅŸkÄ±ya olduÄŸu ve din düÅŸmanÄ± olduÄŸu yazÄ±yor. Ä°ngiliz, FransÄ±z, Ä°talyan ve Yunan harp gemileri namlularÄ±nÄ± ÅŸehre çevirmiÅŸ ve Ä°stanbul’da iÅŸgal askerleri cirit atÄ±yor olsa da; "PadiÅŸahÄ±mÄ±z Efendimiz merak etmeyin, bu durum geçici" diyor. Soruyorum size; sevdiklerinizi iÅŸgal altÄ±ndaki Ä°stanbul’da bÄ±rakÄ±p, düzeninizi bozup, Alemdar’Ä± Karadeniz’e kaçÄ±rÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?

Siz Alemdar’Ä±n çarkçÄ±baÅŸÄ±sÄ± Osman Efendi’nin eÅŸisiniz, siz serdümen Recep Kahya’nÄ±n babasÄ±sÄ±nÄ±z, siz yaÄŸcÄ± Trabzonlu Hikmet Efendi’nin kardeÅŸisiniz, siz ateÅŸçi Göreleli Yusuf’un annesisiniz, sevdiÄŸiniz bu insanlarÄ±n "vatanÄ± kurtaracaÄŸÄ±z" söylemiyle, yedi düvele ve onlarÄ±n iÅŸbirlikçisi PadiÅŸaha baÅŸkaldÄ±rmasÄ±na ve Anadolu’ya gitmesine müsaade eder misiniz?

Zor bir soru deÄŸil mi? Evet, herkes buna cesaret edemedi. Alemdar’Ä±n kaptanÄ± bile korktu, mazeretler öne sürdü ve Ä°stanbul’da genç karÄ±sÄ±nÄ±n koynunda kaldÄ±. Ancak 8 cesur ve yüreÄŸi mangal gibi denizci bunu göze alabildi.

Tarih 5 Åžubat 1921 gece yarÄ±sÄ±, hava çok soÄŸuk. Osman Efendi, etrafta devriye gezen Ä°ngiliz GambotlarÄ±nÄ± pür dikkat izler. Epey bir zaman geçtikten sonra sahilden KuvayÄ± Milliyeci yurtseverlerin Ä±ÅŸÄ±ldak iÅŸareti ile derhal harekete geçer ve gürler; "Herkes görevinin baÅŸÄ±na! Ölmek var, dönmek yok!" Daha sonra komutunu verir, "Bismillah vira"

KARADENÄ°Z’DE BÄ°R DESTAN

Alemdar; Ä°stinye’den hareketle, Ä°ngilizlere yakalanmadan önce boÄŸazÄ± geçer ve Karadeniz’e açÄ±lÄ±r. HÄ±rçÄ±n Karadeniz sularÄ±nda tüm gece boyunca ilerleyerek, ertesi günü halkÄ±n büyük coÅŸkusu altÄ±nda Karadeniz EreÄŸli’ye girer. Alemdar’Ä±n hikayesi, burada bitmez. Alemdar, personel takviyesi ve ikmal yaptÄ±ktan sonra, 9 Åžubat 1921 tarihinde Trabzon’a hareket eder. Fakat yolda, FransÄ±z G-27 Gambotu ile çatÄ±ÅŸma çÄ±kar, tekrar Karadeniz EreÄŸli’ye dönmek zorunda kalÄ±r ve çatÄ±ÅŸmada FransÄ±z denizciler esir alÄ±nÄ±r. Uzun görüÅŸmelerden sonra esirler bÄ±rakÄ±lÄ±r, fakat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ankara Hükümetinin FransÄ±zlar tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ±nÄ± da saÄŸlayacak olan 3 maddelik anlaÅŸma yapÄ±lÄ±r.

Alemdar; daha sonra Trabzon’a intikal ettirilir, savaÅŸ boyunca büyük yararlÄ±lÄ±klar gösterir ve Ä°stiklal Harbinin ilk deniz savaÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± için kendisine "Gazi" unvanÄ± verilir.

Milli Mücadelede Karadeniz’de görev yapan kahraman ve yurtsever denizciler, düÅŸmanÄ±n tüm engellemelerine raÄŸmen; Alemdar, Rüsumat ve Åžahin gibi gemilerle, Sovyet limanlarÄ±ndan kendi limanlarÄ±mÄ±za 300 bin tondan fazla silah ve cephane taÅŸÄ±mÄ±ÅŸlardÄ±r. SanÄ±rÄ±m bu stratejik nakliyat baÅŸarÄ±lamasaydÄ±; biz KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±nÄ± kazanamazdÄ±k.

Alemdar, esasÄ±nda 362 tonluk bir demir yÄ±ÄŸÄ±nÄ±ydÄ±. Biliyorsunuz denizciler, demir yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±na can, kan ve ruh verirler. Ä°ÅŸte Alemdar personeli sadece bunlarÄ± vermedi; aynÄ± zamanda ona bir kahramanlÄ±k destanÄ± da yazdÄ±rdÄ±. EÄŸer yolunuz Karadeniz EreÄŸli’ye düÅŸerse, lütfen Gazi Alemdar Müze Gemisi’ni ziyaret ediniz.