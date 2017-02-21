TRUMPâ€™A BALANS AYARI

GeçtiÄŸimiz hafta, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn istifa etti. SöylendiÄŸine göre istifanÄ±n nedeni; Flynn göreve gelmeden önce, Rusya’nÄ±n ABD Büyükelçisi Sergey Ivanovich Kislyak ile Rusya’ya yönelik yaptÄ±rÄ±mlar üzerine görüÅŸmüÅŸ olmasÄ±.

Flynn’in Rus Büyükelçi ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmelerini, CIA dinlemiÅŸ. Flynn’in, dinlenebileceÄŸini bilmemesi mümkün deÄŸil. AyrÄ±ca Flynn, sÄ±radan bir insan da deÄŸil, devletin ve sistemin adamÄ± ve emekli bir general. Yani, ABD’nin sÄ±rlarÄ±nÄ± Ruslara verebilecek birisi deÄŸil! Zaten, hakkÄ±nda böyle bir iddia da yok. Ä°stifa ettirilmesinin nedeni; yetkisi olmayan bireylerin ABD adÄ±na diplomatik giriÅŸimlerde bulunmasÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± olmasÄ±. Çünkü Flynn, Rus Büyükelçisi ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeleri, göreve gelmeden yapmÄ±ÅŸtÄ±! AyrÄ±ca, Flynn’i hedefe koyabilmek için 2015’de, Moskova’da verilen bir yemekte Putin’le aynÄ± masada ve yan yana fotoÄŸraflarÄ±nÄ± basÄ±na servis edip saldÄ±rdÄ±lar.

ABD’yi Yöneten Elit Ne Ä°stiyor?

Flynn’in istifa ettirilmesinin arkasÄ±nda, büyük bir savaÅŸ var. Buna; “Amerikan derin devletinin kendi içindeki itiÅŸ kakÄ±ÅŸÄ±dÄ±r” da diyebilirsiniz. Ya da baÅŸka bir ifade ile; halen ABD’yi yöneten elitin, ABD Devlet BaÅŸkanÄ± Donald Trump’a verdiÄŸi ve vereceÄŸi balans ayarlarÄ±ndan birisidir.

ABD’yi yöneten elit; Amerika liderliÄŸindeki tek kutuplu dünya düzenini sonsuza kadar sürdürmek, dünyanÄ±n siyasi, ekonomik ve askeri aÄŸÄ±rlÄ±k merkezinin doÄŸuya, Asya-Pasifik Bölgesine kayÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmak, hegemonyaya direnenleri ezmek ve bu maksatla Çin ve Rusya’yÄ± kuÅŸatmak istiyor.

FarkÄ± Ne?

GeçtiÄŸimiz ay görevi devralan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n farklÄ± ve alÄ±ÅŸÄ±lagelmiÅŸin dÄ±ÅŸÄ±nda söylemleri ve davranÄ±ÅŸlarÄ± olsa da; yukarÄ±da kÄ±saca ve genel hatlarÄ± ile özetlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ABD hedeflerine yönelik itirazÄ± yoktu. Sadece üslup, yöntem ve taktiksel yaklaÅŸÄ±m farkÄ± vardÄ±.

Trump, seçim kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda; “Birinci önceliÄŸim Çin olacak, Ruslarla iyi iliÅŸkiler geliÅŸtireceÄŸim” demiÅŸti. Bu söylem, derin devlet tarafÄ±ndan iyi karÅŸÄ±lanmamÄ±ÅŸtÄ±. Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± olan Flynn, Ruslara karÅŸÄ± yapÄ±lacak bu politika deÄŸiÅŸikliÄŸinin mimarÄ±ydÄ±. Çünkü; ABD-Rusya iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesini istiyordu. DünyanÄ±n ikinci büyük nükleer silah envanterine sahip Rusya ile iliÅŸkilerin tÄ±rmandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n tehlikeli olacaÄŸÄ±nÄ± savunuyordu.

Askeri YÄ±ÄŸÄ±nak YapÄ±ldÄ±

Trump’Ä±n muhalifleri ise; Rusya’nÄ±n hedef alÄ±nmasÄ±nÄ±, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n aynen devam etmesini, kuÅŸatmanÄ±n daraltÄ±lmasÄ±nÄ± ve Putin’in rejiminin yÄ±kÄ±lmasÄ± için operasyonlara devam edilmesini istiyordu. HalihazÄ±rda NATO, SoÄŸuk SavaÅŸ (1947-1989) sonrasÄ±, BaltÄ±k’tan Karadeniz’e kadar bulunan ülkelerde Rusya’ya karÅŸÄ± en geniÅŸ ve yoÄŸun askeri yÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ durumdaydÄ±.

Rusya’ya karÅŸÄ± kullanÄ±lmasÄ± planlÄ± olan ve SoÄŸuk SavaÅŸ döneminde Türkiye dahil, Avrupa’da konuÅŸlandÄ±rÄ±lan ABD’ye ait taktik nükleer silahlar, büyük bütçeler ayrÄ±larak modernize edilmiÅŸti ve edilmeye devam ediliyordu.

Geriye Dönülemezdi!

Rusya’nÄ±n, muhtemel bir savaÅŸta nükleer silahlarÄ± ile mukabele edebilmesini engellemek maksadÄ±yla, radar ünitelerinden biri de Malatya-Kürecik’te bulunan, en son olarak Polonya ve Romanya’da kurulan silah ve sistemleri ile Aegis Balistik Füze KalkanÄ± nihai aÅŸamasÄ±na gelmiÅŸti.

Rusya sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸken, ekonomik iflasa zorlanÄ±rken, devamlÄ± alttan aldÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸken ve bu konuda Obama döneminde çok ciddi mesafeler alÄ±nmÄ±ÅŸken, buradan geriye dönülemezdi! Pentagon’da, Rusya’ya müdahalenin harp oyunlarÄ± bile oynanmÄ±ÅŸtÄ±. Rusya’nÄ±n, nükleer baÅŸlÄ±klÄ± silahlarÄ±ndan birini bile, bilgisayar destekli savaÅŸ oyunlarÄ±nda Amerika’ya atamayacaÄŸÄ± sonucuna ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Amaç Hareket Serbestisini Azaltmak

Gerçek durum savaÅŸ oyununa benzemezdi ama Trump’a muhalif derin devlet ne yazÄ±k ki, böyle düÅŸünüyordu. Washington merkezli düÅŸünce kuruluÅŸlarÄ± bile, ABD-Rusya savaÅŸÄ± konusunda harp oyunlarÄ± oynamÄ±ÅŸlar ve çalÄ±ÅŸmalar yapmÄ±ÅŸlardÄ±.

Trump 20 Ocak 2017’de görevi devraldÄ±ktan sonra bile, Rusya’nÄ±n ABD seçimlerine müdahil olduÄŸu konusunda yoÄŸun operasyon yapÄ±ldÄ± ve halen yapÄ±lÄ±yor. Hatta; bu konuda CIA seferber edildi ve görevden almanÄ±n önünü açabilecek hukuki giriÅŸimlerin alt yapÄ±sÄ± oluÅŸturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Burada esas amaç; Trump’Ä±n hareket serbestisini azaltmak ve manevra alanÄ±nÄ± daraltarak, Rusya konusunda farklÄ± bir siyaset uygulamaya çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n önünü kesmekti!

Gülen’in Ä°ade Edilmesini Savunuyordu

Flynn, Ruslarla normalleÅŸmenin savunucusu olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda, Obama döneminde OrtadoÄŸu’da yanlÄ±ÅŸ iÅŸler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hukuk dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlerin kotarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyordu ve CIA dahil, istihbarat kuruluÅŸlarÄ±nda reform yapmanÄ±n gereÄŸine inanÄ±yor, bunu açÄ±kça söylüyordu. Flynn ayrÄ±ca, Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesini savunuyordu.

Trump, çok zengin ve güçlü bir insan olmanÄ±n psikolojisi ile eÄŸer baÅŸkan olursa dÄ±ÅŸ politika dahil, ABD’nin her ÅŸeyini deÄŸiÅŸtirebileceÄŸini sandÄ±. Bunun böyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaÅŸayarak görüyor. Åžimdilik görülen o ki; Donald Trump ikinci dönem seçilemez. Hatta, Flynn ve daha sonra gelecek baÅŸka balans ayarlarÄ± ile Amerikan derin devletinin ayarÄ±nÄ± tutmaz ve rotasÄ±na girmez ise, bu dört yÄ±llÄ±k süreyi bile bitirtmezler gibi geliyor bize!

Flynn’in Ömrü KÄ±sa Oldu

Michael Flynn, Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± görevini tam 24 gün yapabildi ve istifa etmek zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±. Bu görev, kabinenin en önemli görevi. SoÄŸuk SavaÅŸ yÄ±llarÄ±nda, 1947’de oluÅŸturulmuÅŸ. DÄ±ÅŸiÅŸlerinin, SavunmanÄ±n, CIA dahil istihbarat kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ve ekonominin üzerinde koordine yetkisi var ve baÅŸkanÄ±n bir numaralÄ± danÄ±ÅŸmanÄ±.

Bu görevi en uzun süre ile, 20 Ocak 1969 – 3 KasÄ±m 1975 arasÄ±nda, tam tamÄ±na 2478 gün ile Henry Kissinger yapmÄ±ÅŸ. 1973-1977 arasÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da yapan Kissinger, halen 94 yaÅŸÄ±nda ve derin devletin hala sözünü dinlediÄŸi isimlerden biri.