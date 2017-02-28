EVET Ã‡IKARSA BÄ°ZE AYIP

GeçtiÄŸimiz hafta sonu (25-26 Åžubat 2017), Ä°negöl’deydik. Bursa’ya 22 km uzaklÄ±kta ve yaklaÅŸÄ±k nüfusu 300 bin olan çok irice bir ilçemiz, adeta büyük bir ÅŸehir gibi. Ä°negöl, 5 bin yÄ±llÄ±k eski bir yerleÅŸim bölgesi. Kimler yaÅŸamamÄ±ÅŸ ki; LidyalÄ±lar, BitinyalÄ±lar, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, OsmanlÄ± ve Türkiye Cumhuriyeti. Tarihi Ä°pek Yolu üzerinde bulunan Ä°negöl’ün, Roma ve Bizans dönemindeki eski adÄ±; “Angelacoma”.

Ä°negöl, çok verimli topraklar üzerinde yer alÄ±r. Öyle ki; yürürken yediÄŸiniz herhangi bir meyvenin çekirdeÄŸini düÅŸürseniz, hemen yeÅŸerir. Ama bu mümbit topraklarÄ±n, her geçen gün, özellikle de son 15 yÄ±ldÄ±r üzeri taÅŸla ve betonla kapatÄ±lÄ±yor. SanÄ±rÄ±m, rantÄ± esas alan bu taÅŸ kafa zihniyeti ivedi olarak deÄŸiÅŸtirmemiz gerekli. Yoksa; Bursa’nÄ±n yeÅŸili nasÄ±l bitti ise, aynÄ± akÄ±bet Ä°negöl’ü de bekliyor.

Balkan Muhacirleri Getirdi

Ä°negöl’ün çok meÅŸhur iki öÄŸesi var; mobilyasÄ± ile köftesi. Ä°kisini de Cumhuriyet döneminde bölgeye yerleÅŸtirilen Balkan muhacirleri getirmiÅŸler. Ä°negöl’de yan sanayi dahil, mobilya iÅŸinde çalÄ±ÅŸan irili ufaklÄ± 3 bine yakÄ±n ÅŸirket var. DünyanÄ±n en büyük (225 bin metrekare) kapalÄ± alanÄ±na sahip mobilya AVM’si Ä°negöl’de. AyrÄ±ca; Ä°negöl’de yÄ±lda iki kere mobilya fuarÄ± organize ediyorlar. Bu arada yolunuz Ä°negöl’e düÅŸerse, içinde Atatürk köÅŸesinin ve dünyanÄ±n ilk mobilya müzesinin de bulunduÄŸu Kent Müzesini mutlaka gezin. EmeÄŸi geçenleri kutluyorum.

Ä°ÅŸte buraya Ä°negöl ADD tarafÄ±ndan davet edildik; 16 Nisan’da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±nda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalÄ±ÅŸmasÄ± yapmamÄ±z için. Ä°negöl ADD BaÅŸkanÄ± Birol Atay, davet için bizi aradÄ±ÄŸÄ±nda Ä°negöl’ün zor bir bölge olduÄŸunu da anÄ±msatmÄ±ÅŸtÄ±. Çünkü; buradan 2010 Halk OylamasÄ±nda yüzde 73,16 evet çÄ±kmÄ±ÅŸ ve en son yapÄ±lan 1 KasÄ±m 2015 Genel Seçimlerinde AKP yüzde 70.4 oy almÄ±ÅŸtÄ±. Zoru severiz dedik ve daveti kabul ettik!

EsnafÄ± DolaÅŸtÄ±k

Ä°negöl’de ilk günümüzde; çarÅŸÄ±da esnafÄ± dolaÅŸtÄ±k, kahvelere girdik. Halk oylamasÄ±nÄ±n ne anlama geldiÄŸini dilimizin döndüÄŸünce anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k, kimisini ikna ettik, kimisini her haliyle mütedeyyin olduÄŸu halde “HayÄ±r”a ikna olmuÅŸ gördük, kimisini kararsÄ±z, kimisinin de “Evet”in ne anlama geldiÄŸini anlamadÄ±ÄŸÄ± ve bilmediÄŸi halde, arkasÄ±nda “Reis” var diye “Evet”çi olduklarÄ±nÄ± gözlemledik.

Ä°lk günün akÅŸamÄ± ise; büyükÅŸehir yasasÄ± ile Ä°negöl’ün mahallesi olan ama esasÄ±nda köy olan Ortaköy’e gittik. BurasÄ±, nüfusu yaklaÅŸÄ±k binin üzerinde olan bir Manav köyü. Köyün kuruluÅŸu çok eskilere, hatta Selçuklu dönemine kadar gidiyor. Biliyorsunuz Manav; asÄ±rlar önce yerleÅŸik yaÅŸama geçmiÅŸ Türkmenlere verilen bir ad. Manavlar için; “Yürümeyen Yörük” de denir.

Bizi SakÄ±ncalÄ± GörmüÅŸ

YatsÄ± namazÄ±ndan sonra, köy meydanÄ±nda bulunan büyük kahvede toplanÄ±ldÄ±. ÇocuklarÄ±nÄ± bile getirdiler. 18 maddelik Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ne olup, ne olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±k ve cevabÄ±nÄ± merak ettikleri tüm sorularÄ± yanÄ±tlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Hatta konuÅŸmamÄ±zÄ±n bir yerinde, aralarÄ±nda oturan muhtarÄ± da göstererek köy halkÄ±na sorduk; “Muhtar köy için daha iyi hizmet etmek istiyor, köyü uçuracaÄŸÄ±m, hepiniz kazanacaksÄ±nÄ±z” diyor. “Soruyorum evlerinizin ve tarlalarÄ±nÄ±zÄ±n tapusunu muhtarÄ±n üstüne yapar mÄ±sÄ±nÄ±z?” Tüm köylü hep bir aÄŸÄ±zdan “HayÄ±r!” diye baÄŸÄ±rdÄ±. “16 Nisan’da sizden ülkemizin tapusunu istiyorlar ne diyeceksiniz? diye sordum, tüm köylü sorumu yine “HayÄ±r!” diyerek yanÄ±tladÄ±.

Ertesi gün, Ä°negöl merkezde konferansÄ±mÄ±z vardÄ±, büyük bir düÄŸün salonunda organize etmiÅŸler. EsasÄ±nda; konferansÄ± Ä°negöl Belediyesi’ne ait baÅŸka bir yerde planlamÄ±ÅŸlar ama Belediye bizi sakÄ±ncalÄ± görmüÅŸ ve vermemiÅŸ. Ama bizden iki gün önce, aynÄ± salonu Atatürk ve Cumhuriyet düÅŸmanÄ± olan, kadÄ±nÄ± yok sayan, cinsel ve günah objesi olarak gören dünya görüÅŸünün temsilcisi Åževki YÄ±lmaz’a vermekte sakÄ±nca görmemiÅŸ. “16 Nisan’da ‘Evet’ çÄ±kacak, bu konuda hadis var” diyen birisidir Åževki YÄ±lmaz.

Meydan Okuduk!

KonuÅŸma yapacaÄŸÄ±mÄ±z düÄŸün salonu aÄŸzÄ±na kadar doldu, konuÅŸma kürsüsünün arkasÄ± ve yerler de dahil. AyrÄ±ca; çok sayÄ±da üniversiteli genç de vardÄ±. Burada da gerçekleri anlattÄ±k ve merak edilenleri, sorularÄ± cevapladÄ±k. Hatta meydan okuduk; “Belediye BaÅŸkanÄ± dahil, ‘Evet’in arkasÄ±nda kim varsa buraya gelsin, önünüzde tartÄ±ÅŸalÄ±m, siz karar verin” dedik. Ama gelmemekte haksÄ±z da sayÄ±lmazlar. HaksÄ±z ve hukuksuz olan, çaÄŸdaÅŸ olmayan, tek adam rejimini, bir diktatörlüÄŸü nasÄ±l savunacaklar ki?

“Ä°negöl’de, yaklaÅŸÄ±k 19 bin Suriyeli var! Bizim çocuklarÄ±mÄ±z Suriye’de bir hiç uÄŸruna yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirirken ve canlÄ± canlÄ± yakÄ±lÄ±rken, memleketlerini savunmayÄ±p kaçan Suriyeliler burada! Vergi vermiyorlar ve sizin iÅŸsiz kalmanÄ±za neden oluyorlar” dedik ve sorduk “Buna rÄ±zanÄ±z var mÄ±? YarÄ±n bunlar çoÄŸalacak ve nüfuslarÄ± 40 bin olacak!” dedik ve herkes “HayÄ±r” dedi. EÄŸer 16 Nisan’da “Evet” dersek, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu günlere rahmet okutacak günlerin ülkemizi beklediÄŸini örnekleriyle izah ettik.

Victor Hugo

Sefiller ve Notre Dame’Ä±n Kamburu romanlarÄ±nÄ±n ünlü yazarÄ±, ÅŸair, romancÄ± ve oyun yazarÄ± Victor Hugo; “EÄŸer biri beni aldatÄ±rsa ona ayÄ±p, ikinci kere aldatÄ±rsa bana ayÄ±p” diyor.

Evet, 2010 referandumunda Ä°ktidar halkÄ± kandÄ±rdÄ±. Orada “Evet” çÄ±kmasaydÄ±; yargÄ± iliklerine kadar FETÖ’ye teslim edilemez, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri’ne karÅŸÄ± hukuk görünümlü aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k operasyonlar yapÄ±lamaz ve 15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi olamazdÄ±! AyrÄ±ca; terör de azdÄ±rÄ±lamaz ve Suriye’de çocuklarÄ±mÄ±zÄ± kaybetmiyor olurduk. EÄŸer 7 yÄ±l sonra, bu sefer de aldatÄ±rsa; bize ayÄ±p ve her ÅŸey müstahak! Ama görülen o ki; 2010 referandumundan bugüne köprülerin altÄ±ndan çok sular geçmiÅŸ ve halkÄ±n farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nda çok ciddi bir deÄŸiÅŸme var.

DeÄŸerli dostum Sedat Åženermen’in “Tarihsel Uygulamalarla AkÄ±l TutulmasÄ±, Kitlenme” adlÄ± kitabÄ±nÄ± okumanÄ±zÄ± tavsiye ediyorum.