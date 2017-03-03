KENDÄ° FÄ°KÄ°RLERÄ° SANIYORLAR

Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ±, Savunma BakanÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve CIA BaÅŸkanÄ± Beyaz Saray YerleÅŸkesinin batÄ± kanadÄ±nda bulunan Oval Ofis’te toplanmÄ±ÅŸlardÄ±. BaÅŸkan hemen söze girdi; “Emin misiniz yarÄ±n darbeyi yapacak olanlarÄ±n bizim adamlarÄ±mÄ±z olacaÄŸÄ±na? Ülkenin durumu çok karÄ±ÅŸÄ±k, baÅŸka bir grup ön alabilir mi?” diye sordu.

CIA BaÅŸkanÄ±; “Her ÅŸey kontrol altÄ±nda! Merak etmeyin efendim, bu sabaha karÅŸÄ± bizim çocuklar yönetimi ele geçirecekler” dedi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± “Büyükelçimizle konuÅŸtum; sorun yok, her ÅŸey kontrolümüzde” diyerek CIA BaÅŸkanÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±.

Ne DeÄŸiÅŸti?

BaÅŸkan; “15 yÄ±l önce de operasyon yapÄ±p, ÅŸimdi devirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adamÄ± getirmiÅŸtik, ne deÄŸiÅŸti?” diye sordu. Savunma BakanÄ±; “BaÅŸlangÄ±çta sorunumuz yoktu, hala yüzde 90 oranÄ±nda anlaÅŸÄ±yoruz, sadece bir konuda ayrÄ±ÅŸtÄ±k. Ama bu konu, bölgedeki çÄ±karlarÄ±mÄ±z için yaÅŸamsal önemde. AyrÄ±ca; güç zehirlenmesine uÄŸradÄ± ve kullanÄ±m ömrünü tamamladÄ±” diyerek sözünü bitirdi.

BaÅŸkan tekrar sordu; “Yerine getireceÄŸimiz adamÄ±n her konuda bizim gibi düÅŸündüÄŸü kesin mi?” Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± söze girdi; “Merak etmeyin baÅŸkanÄ±m, her konuda bizim gibi düÅŸünüyor. Daha da iyisi; bu düÅŸünceleri kendi fikirleri sanÄ±yor” dedi.

Demokrasi ve LaikliÄŸe Ä°zin Vermemeliyiz!

ABD’nin 37. BaÅŸkanÄ± Richard Nixon; “Müslüman ülkelerde demokrasi ve laiklik olmasÄ±na izin vermemeliyiz. EÄŸitim sisteminin ve ülke idaresinin din temelleri üzerine kurulmasÄ± gerekiyor. BaÅŸlarÄ±ndaki çobanÄ± ele geçirince, ülkeyi biz yönetiriz. Bu doÄŸrultuda tedbirler almak zorundayÄ±z” demiÅŸ.

Bunu sadece Richard Nixon mÄ± söylemiÅŸ? Tabii ki, hayÄ±r. AÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± aynÄ± anlama gelecek sözler BatÄ±’da çok söylenmiÅŸ ve söyleniyor. CIA BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ olan Graham Fuller, “Yeni Türkiye Cumhuriyeti” diye bir kitap yazÄ±yor ve Türkiye’nin Kemalizm’den, laiklikten ve ulus devletten uzaklaÅŸmasÄ± gerektiÄŸini, OsmanlÄ± gibi çok kültürlü, çok dinli ve çok Ä±rklÄ± bir yapÄ±yÄ± benimsemesi gerektiÄŸini söylüyor. Fuller, aynÄ± zamanda Hilafetin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n hata olduÄŸunu, tekrar getirilmesi gerektiÄŸini ve en büyük engelin de aydÄ±nlar ve Türk SilahlÄ± Kuvvetleri olduÄŸunu söylüyor.

Bunlar Konfeksiyon!

Dememiz o ki; “Siyasal Ä°slam” ideolojisi, “Yeni OsmanlÄ±cÄ±lÄ±k” hayali ve mezhepsel bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± hazÄ±r giyimdir yani konfeksiyondur. BatÄ±’da üzerinde kafa yorulmuÅŸ, tasarlanmÄ±ÅŸ ve üzerimize giymemiz için biçilmiÅŸtir. “Ben BOP’un eÅŸ baÅŸkanÄ±yÄ±m” söylemleri, andÄ±mÄ±zÄ± yok eden, TC’leri söktüren, Milli BayramlarÄ±mÄ±zÄ± kutlatmayan ve engelleyen, açÄ±lÄ±mlarÄ± önümüze koyan ve Suriye’de emperyalizmin vekalet savaÅŸÄ±na destek veren zihniyet, bu hazÄ±r giyimin alt unsurlarÄ± ve olmazsa olmaz bileÅŸenleridir.

Bu insanlar gerçekten bizi düÅŸündükleri için mi, yoksa kendi çÄ±karlarÄ± için mi bize yönelik plan yapÄ±yorlar? Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Hangi istiklal vardÄ±r ki; yabancÄ±larÄ±n nasihatleriyle ve yabancÄ±larÄ±n planlarÄ±yla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiÅŸtir!” diyor.

Sorgulayan AkÄ±l

Rönesans döneminin ünlü filozofu, ressamÄ±, mimarÄ±, astronotu ve anatomisti Leonardo da Vinci; “Görmeyi öÄŸrenin, her ÅŸeyin birbiriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunu göreceksiniz” demiÅŸ. Bu söz; 500 yÄ±l önce, Avrupa’da reforma ve aydÄ±nlanmaya doÄŸru gidilen yolun ilk kilometre taÅŸlarÄ± döÅŸenirken söylenmiÅŸ.

Bugün geldiÄŸimiz noktada, artÄ±k görebilmek ve gördüklerinin arasÄ±nda baÄŸlantÄ± kurabilmek için; bilim egemen esaslÄ± özgür akla ve eleÅŸtirel bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±na sahip olmak esastÄ±r. DeÄŸiÅŸmez öÄŸretilere inanan deÄŸil, anlayan ve sorgulayan akÄ±l ancak bunlarÄ± yapabilir.

ABD vatandaÅŸÄ± Merve KavakçÄ±’nÄ±n milletvekili yapÄ±lmasÄ± ve türbanla TBMM’ye sokulmasÄ±, eÄŸitim sistemimizin Ä°mam Hatip OkullarÄ± ile doldurulmasÄ±, laikliÄŸin aÅŸÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±, dini tarikatlar için ülkemizin cennet haline getirilmesi, son olarak türbanÄ±n Türk SilahlÄ± Kuvvetleri’ne sokulmasÄ±; Richard Nixon, Graham Fuller ve daha nicelerinin söylediklerinin arkasÄ±nÄ±n doldurulmasÄ±dÄ±r.

Ä°lk Ä°ngilizler KullandÄ±!

Siyasal Ä°slam ideolojisi, Yeni OsmanlÄ± hayali ve mezhepsel bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±; dÄ±ÅŸarÄ±da düÅŸünülmüÅŸ ve kotarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r ama bizimkiler kendi düÅŸünceleri sanÄ±yor. GeçmiÅŸte de bu böyle oldu! Ä°slam’Ä± kullanmaya ilk Ä°ngilizler baÅŸladÄ± ve OsmanlÄ±’yÄ± da Ä°slam’Ä± kullanarak daÄŸÄ±ttÄ±lar.

Almanlar da Ä°slam’Ä± çok kullandÄ±. II. Abdülhamit’in OsmanlÄ±’yÄ± kurtarmak için düÅŸündüÄŸü Panislamizm’in arkasÄ±nda da Almanlar vardÄ±. Ama Almanlar Ä°slam’Ä± OsmanlÄ±’yÄ± kurtarmak için deÄŸil, Ä°ngilizlere ve Ruslara karÅŸÄ± silah olarak kullanmak için planladÄ±lar. OsmanlÄ±’da, I. Dünya SavaÅŸÄ±’na girdikten sadece 15 gün sonra, 14 KasÄ±m 1914’de PadiÅŸah FermanÄ± ile “Kutsal Cihad” ilan edildi. Bunun kararÄ± Berlin’de alÄ±ndÄ±, biliyor musunuz? Almanlar bunu kendi ifadeleriyle; “VahÅŸi Ä°slam Ä°syanÄ±nÄ±” baÅŸlatabilmek ve Ä°ngilizleri Hindistan’da ve MÄ±sÄ±r’da vurabilmek için yaptÄ±, OsmanlÄ±’yÄ± kurtarmak için deÄŸil!

Almanlar; Hitler döneminde II. Dünya SavaÅŸÄ±’nda da Ä°slam’Ä±, MüslümanlarÄ± Ruslara karÅŸÄ± ayaklandÄ±rabilmek için kullandÄ±lar. Bunun için, büyük bir teÅŸkilat kurdular.

II. Dünya SavaÅŸÄ±’ndan sonra, Hitler’in bu teÅŸkilatÄ±nÄ±n önemli isimleri Nürnberg’e yargÄ±lanmak için gönderilmedi ve CIA onlarÄ± ABD’ye kaçÄ±rdÄ±. ArtÄ±k, “Siyasal Ä°slam” silahÄ± AmerikalÄ±larÄ±ndÄ±! Sovyetler BirliÄŸi’ni çökertmek için, YeÅŸil KuÅŸak’ta bolca kullanÄ±ldÄ±. SoÄŸuk SavaÅŸ’Ä±n (1947-1989) bitiminden sonra ise; Yeni Dünya Düzeninin kurulmasÄ± ve tek kutuplu dünya düzeninin sürdürülmesi için kullanÄ±lÄ±yor.

“Evet” Derseniz Ne Olacak?

IÅžÄ°D ve Müslüman KardeÅŸler’e ABD’nin nasÄ±l destek verdiÄŸini, Suriye’de rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi yapmak ve Esad’Ä± yÄ±kmak için kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±k delillerini Hillary Clinton’un elektronik posta mesajlarÄ±nda gördük.

Ä°ÅŸte 16 Nisan’da yapÄ±lacak Halk OylamasÄ±nda “Evet” derseniz; ülkemizi Sünni din devletine götürecek rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine evet demiÅŸ olacaksÄ±nÄ±z. Bu, aynÄ± zamanda bir “tek adam” rejimi olacak. Bizi Ä°ran’la savaÅŸtÄ±rmak ve bölgede mezhep savaÅŸlarÄ±nda kullanmak istiyorlar, bunun alt yapÄ±sÄ± oluÅŸturuluyor, farkÄ±nda mÄ±sÄ±nÄ±z?

Peki bu fikir sizce kimin? Ne güzel söylemiÅŸler; “Bizim gibi düÅŸünüyorlar ama her ÅŸeyden önemlisi; kendi fikirleri sanÄ±yorlar!”

YarÄ±n (4 Mart 2017), Bursa Barosu'nun düzenlediÄŸi "KHK Gölgesinde Anayasa" konulu panel için Bursa'da olacaÄŸÄ±z.