RAHÄ°BE MARÄ°A

Bugün referandum yapÄ±lsa; “HayÄ±r” oylarÄ± yüzde 62 seviyesinde! Bunu iktidar daha iyi biliyor. Daha yeni yazdÄ±k ve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z panellerde anlattÄ±k. Bu durumu deÄŸiÅŸtirebilmek için her türlü melaneti yapabilirler.

Bu melanetlere; suikastler, terörün kontrollü olarak azdÄ±rÄ±lmasÄ±, savaÅŸ, yeterince eÄŸitim ve öÄŸretim alamamÄ±ÅŸ insanÄ±mÄ±zÄ±n gururunu okÅŸamak için büyük devletlere ve özellikle Avrupa ve Amerika’ya yalandan meydan okuyabilirler ve maÄŸduriyet yaratabilmek ancak ÅŸeytanÄ±n aklÄ±na gelebilecek operasyonlar yapabilirler!

Genelkurmay RahatsÄ±z

Türk Silah Kuvvetleri’nde görev yapan subay, astsubay ve askeri öÄŸrencilere türban serbestisi, “Genelkurmay rahatsÄ±z” yalanÄ± ve sahtekarlÄ±ÄŸÄ±; maÄŸduriyete yönelik operasyonlardan bazÄ±larÄ±ydÄ± ama yemedi! YemediÄŸini, bu operasyonlarÄ±n üzerine yaptÄ±rdÄ±klarÄ± anketlerde gördüler.

Daha farklÄ± ÅŸeyler yapÄ±lmalÄ±ydÄ±! Ä°ÅŸte Hollanda’da yaratÄ±lan rezalet; maÄŸduriyete yönelik olarak planlanan bu farklÄ± ÅŸeylerden ilkiydi. EsasÄ±nda, daha çok nüfusumuzun olduÄŸu Almanya’da planlanmÄ±ÅŸtÄ±! Ama Merkel akÄ±llÄ± davrandÄ±, geri adÄ±m atarak biraz da topu yargÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±na bÄ±rakarak, bu operasyon silahÄ±nÄ± iktidarÄ±n elinden aldÄ±.

KÄ±rmÄ±zÄ± Pasaport

HollandalÄ±lar, Almanlarla Ä±rksal yakÄ±nlÄ±klarÄ±na hatta ticari zeka olarak daha da akÄ±llÄ± olmalarÄ±na raÄŸmen; Türkiye’deki iktidarÄ±n 16 Nisan’da yapÄ±lacak referanduma yönelik operasyonunu boÅŸa çÄ±karacak feraseti ne yazÄ±k ki gösteremediler. Belki de; 15 Mart’ta yapÄ±lacak olan parlamento seçimleri ve oy kaybetme kaygÄ±sÄ± geri adÄ±m atÄ±lmasÄ±nÄ± engelledi!

KÄ±rmÄ±zÄ± pasaport taÅŸÄ±yor olmak, onun gerektirdiÄŸi sorumluluÄŸu da taÅŸÄ±yor olmayÄ± gerektirir. Biz de, görevimiz icabÄ± bu renk pasaportu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan, bunu iyi biliriz. Siz kÄ±rmÄ±zÄ± pasaportla Hollanda’nÄ±n kapÄ±sÄ±na dayanÄ±yorsunuz, ama ülkeyle diplomatik görüÅŸme yapmaya ve ülkenizi temsil etmeye deÄŸil, partinizin propagandasÄ±nÄ± yapmak için. Hem de; bu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n ülkemizin yasalarÄ±na göre suç olmasÄ±na ve karÅŸÄ± tarafÄ±n bunu bilmesine raÄŸmen. Hollanda’ya intikalinizi bile; yine suç olan, devletin imkanlarÄ±yla gerçekleÅŸtiriyorsunuz.

Gelmeyin, Uygun Bulmuyoruz!

EsasÄ±nda bu yasaÄŸÄ± koyan; Rotterdam mahalli yönetimi baÅŸkanÄ±, çok sevilen Müslüman bir politikacÄ± olan, Ahmed Aboutaleb. Size; “Gelmeyin, burada seçim kampanyasÄ± yapmanÄ±zÄ± uygun bulmuyoruz” diyorlar. Siz ise buna raÄŸmen, ÅŸartlarÄ± kepazelik mertebesinde zorlayarak, gitmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Bunun tek bir amacÄ± var; olay çÄ±ksÄ±n ve maÄŸduriyetimiz doÄŸsun, halkÄ±n iradesini “Evet” için deÄŸiÅŸtirelim.

Hollanda’da en üst düzeyden yapÄ±lan bu sorumsuzluklar; Avrupa’daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±, Ä±rkçÄ±, yabancÄ± düÅŸmanÄ± partilerin ekmeÄŸine yaÄŸ sürer. Hollanda’da yapÄ±lan bu kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±k; ülkemizi, Türkleri ve Ä°slam’Ä± daha çok ötekileÅŸtirir. Avrupa’da yaÅŸayan insanlarÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± çok ama çok güçleÅŸtirir. YarÄ±n, bu olaylarÄ±n tetiklediÄŸi saldÄ±rÄ±larda bazÄ± gurbetçilerimiz yaÅŸamÄ±nÄ± kaybederse, bunun sorumlusu kim olacaktÄ±r?

FaturayÄ± Halk Ödüyor ve Ödeyecek!

Ne yazÄ±k ki; ülkemizi yöneten iradenin bunlar umurunda deÄŸil. Tek amacÄ± var; koltuÄŸunu korumak! Ama bunun faturasÄ±nÄ± halk ödeyecek, Avrupa’da yaÅŸayan gurbetçilerimiz ve gelecek nesillerimiz ödeyecektir.

16 Nisan’a yönelik “Evet” için yapÄ±lan operasyonlar hÄ±zlanarak ve artarak devam edecektir. Ama bu tarihi dönemde, hele hele toplumun önünde olan insanlar olarak, ne yapÄ±p ne yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve Rahibe Maria gibi ilkeli ve ahlaklÄ± davranÄ±p davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±, tarih yazacaktÄ±r.

II. Dünya SavaÅŸÄ± (1929-1945) sonrasÄ±, Ä°talya’nÄ±n daÄŸ köylerinden birinde bulunan büyükçe bir manastÄ±rda, gazeteciler Rahibe Teresa ile röportaj yapÄ±yorlarmÄ±ÅŸ. Rahibe Teresa, biraz da gözleri dolarak anlatmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ.

Ä°lkeleri ve Ä°nancÄ± VardÄ±!

“Önce Mussolini’nin faÅŸistleri geldi, BaÅŸrahibe ve ben dahil, ama Rahibe Maria hariç hepimize tecavüz ettiler. Onlar gitti, arkasÄ±ndan Hitler’in Nazileri geldi. Onlar da BaÅŸrahibe ve ben dahil, Rahibe Maria hariç hepimize tecavüz ettiler, direnemedik. Sonunda AmerikalÄ±lar geldi ve bizi kurtardÄ±. Ama onlar da BaÅŸrahibe ve ben dahil, Rahibe Maria hariç hepimize tecavüz ettiler” demiÅŸ.

Gazeteci Franco dayanamamÄ±ÅŸ ve “Niye Maria’ya tecavüz edemediler?” diye sormuÅŸ. Rahibe Teresa, biraz da utanarak önüne bakmÄ±ÅŸ ve “Rahibe Maria ilkeleri ve inançlarÄ± olan bir insandÄ±, böyle ÅŸeylerden hoÅŸlanmazdÄ±” demiÅŸ.