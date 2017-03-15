DÃ–RT DÃ–RTLÃœK OPERASYON

Almanya ile baÅŸlayan, Merkel’in akÄ±llÄ± davranmasÄ± ile boÅŸa çÄ±karÄ±lan ama Hollanda ile zirveye çÄ±kan geliÅŸmeler, dört dörtlük bir 16 Nisan operasyonudur. Operasyonun hedefi; düÅŸük olan “Evet”leri toplum mühendisliÄŸine yönelik algÄ± ile yükseltmeye çalÄ±ÅŸmaktÄ±r. Medya bu operasyonda, eÅŸgüdüm içinde en üst seviyeden ve sÄ±nÄ±rsÄ±z olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r.

TürbanlÄ± bir bakana Hollanda’da görev verilmesinin nedeni ise; baÅŸta Saadet Partisi tabanÄ± olmak üzere, kutsal dini duygularÄ± yüksek ama felakete koÅŸar adÄ±m sürükleniÅŸ sürecini fark eden ve kararÄ±nÄ± “HayÄ±r” olarak belirleyen mütedeyyin kesimin kandÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r.

Tek AmaçlarÄ± “Evet”!

Ä°ktidarÄ±n tek bir hedefi var; referandumda “Evet”e ulaÅŸmak. Bu süreçte ülkemiz kamplaÅŸmÄ±ÅŸ, ayrÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, yanmÄ±ÅŸ ve mahvolmuÅŸ, umurunda deÄŸil. Yine bu süreçte, Avrupa yaÅŸayan gurbetçilerimiz birbirine karÅŸÄ± düÅŸmanlaÅŸmÄ±ÅŸ, yaÅŸamlarÄ± zehir olmuÅŸ, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± örgütlerin hedefi olarak yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, hiç dertleri deÄŸil.

Hollanda’nÄ±n özür dilediÄŸi yok. Hatta tersine, tehlikeli bir tÄ±rmanÄ±ÅŸ var. Ä°ktidarÄ±n diplomatik nezaketten uzak yürüttüÄŸü sorumsuz siyaset nedeniyle, Müslümanlar ve Türkler Avrupa’da ve dünyada ötekileÅŸiyorlar ve her geçen gün daha fazla boy hedefi haline geliyorlar.

Sorumsuz Siyasetçiler

Bu sorumsuz ve çapsÄ±z siyaset, ülkemize çok ÅŸey kaybettirir. Mahalle aÄŸzÄ±yla devlet yönetilmez. Sert tedbirler alÄ±rsÄ±n, yaptÄ±rÄ±mlar uygularsÄ±n, diplomatik iliÅŸkilerin seviyesini düÅŸürürsün. Gücünün yettiÄŸine inanÄ±yorsan, gerekirse savaÅŸ bile ilan edebilirsin ama diplomatik terbiyeyi elden bÄ±rakmazsÄ±n.

Bugün yerli medya ile birlikte Hollanda’ya söylenenler, yazÄ±lanlar ve meydan okumalar dün Rusya’ya için yapÄ±lÄ±yordu! Sonunda ne oldu? Yemedi, ülke olarak çok zarar gördük ve özür dilemek, ayaÄŸÄ±na kadar gidip aman dilemek ve tükürdüÄŸümüzü yalamak sorunda kaldÄ±k.

MaÄŸduriyet EdebiyatÄ±

AynÄ± ÅŸey, Mavi Marmara için de geçerli! Kriz yaratmak, maÄŸduriyet edebiyatÄ± yapmak, kusurunu baÅŸkasÄ±nÄ±n üstüne atmak (FETÖ veya Paralel gibi), halkÄ± aldatmak ve tükürdüÄŸünü yalamak, iktidarÄ±n rutin bir iÅŸi haline geldi! Ne yazÄ±k ki; ülkemiz, güvenliÄŸimiz, milli çÄ±karlarÄ±mÄ±z ve iç barÄ±ÅŸÄ±mÄ±z, gerçekten umurlarÄ±nda deÄŸil!

Bugün (15 Mart 2017) yapÄ±lmakta olan Hollanda’daki seçimlerde, BaÅŸbakan Mark Rutte’nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ile Ä°slam düÅŸmanÄ± Geert Wilders’Ä±n Özgürlük Partisi (PVV) yarÄ±ÅŸÄ±yor ve baÅŸa baÅŸ bir mücadele bekleniyor. Wilders; Kuran’Ä± Hitler’in “Mein Kampf” kitabÄ± ile mukayese ediyor, Kuran’Ä±n yasaklanmasÄ±nÄ± ve camilerin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

Kültür ÇatÄ±ÅŸmasÄ±

Hollanda’daki seçime katÄ±lacak diÄŸer üç küçük parti, ikinci planda kalÄ±yor. BaÅŸbakan Rutte’nin partisi bile, yabancÄ± kültürlerin HristiyanlarÄ±n dini bayramlarÄ±nÄ± kutlarken, Müslümanlardan tehdit algÄ±sÄ± hissettiklerini söylüyor. Seçime katÄ±lan tüm partiler söylemlerinde az veya çok; Hollanda’nÄ±n örf, adet, yaÅŸam alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± ve deÄŸerlerinin Ä°slam tarafÄ±ndan tehdit edildiÄŸini ifade ediyor. Yani, bir kültür çatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n çok ciddi emareleri var!

HollandalÄ±larÄ±n yüzde 40’Ä±, ülkeye gelen göç nedeniyle milli kimliklerini kaybetmeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Hollanda, adeta ikiye bölünmüÅŸ durumda. Bir tarafta kÄ±zgÄ±n HollandalÄ±lar, diÄŸer tarafta kÄ±zgÄ±n göçmenler. Hollanda ÅŸimdiye kadar hiçbir terör, kargaÅŸa ve entegrasyon problemi yaÅŸamamÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, toplumunda endiÅŸe var!

Çomak Soktu

Hollanda nüfusunun yüzde 6’sÄ±nÄ± Müslümanlar oluÅŸturuyor, bunun 400 bini Türk. Ä°ÅŸin kötüsü, son olaylar sonunda yapÄ±lan kamuoyu araÅŸtÄ±rmasÄ± gösteriyor ki; çoÄŸunluk son geliÅŸmelerde yanlÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyor.

Ä°ÅŸte bu ortamdaki Hollanda’ya, tam seçimler arifesinde, ülkemizdeki iktidar referandumda “Evet”e ulaÅŸmak ve halen devam eden “HayÄ±r” aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± ezici iradeyi deÄŸiÅŸtirmek için arÄ± kovanÄ±na olduÄŸu gibi çomak soktu, göçmen ve Ä°slam düÅŸmanlarÄ±nÄ±n ekmeÄŸine yaÄŸ sürdü! Seçim sonuçlarÄ±nÄ±n ne getireceÄŸini hep beraber göreceÄŸiz!