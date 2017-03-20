HASTA ADAM

Tam tamÄ±na 102 yÄ±l önce bugün (18 Mart 1915), Çanakkale Deniz Zaferi’ni kazandÄ±k. EsasÄ±nda Çanakkale SavaÅŸlarÄ±, I. Dünya Harbi (1914-1918) içindeki cephelerden sadece birisiydi. Avrupa merkezli bu küresel harbin bir adÄ± da; I. PaylaÅŸÄ±m SavaÅŸÄ±’dÄ±r.

Bu savaÅŸa; 29 Ekim 1914’de gönderlerine ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayrak çekilmiÅŸ ve personeline fes giydirilmiÅŸ Goeben (Yavuz) ve Breslau (Midilli) harp gemilerinin bulunduÄŸu ve baÅŸÄ±nda Alman Amiral Wilhelm Anton Souchon’un bulunduÄŸu bir filonun, Karadeniz’de Rus limanlarÄ±nÄ± bombardÄ±man etmesi sonucunda girdik. SonrasÄ±nda; Ä°ngiltere, Fransa ve Rusya, OsmanlÄ±’ya savaÅŸ ilan etti.

Almanya’ya Hizmet Ediyorduk!

OsmanlÄ±; Kanal’dan Filistin’e, Kût'ül-Amâre’den SarÄ±kamÄ±ÅŸ’a, Çanakkale’den Galiçya’ya kadar tüm cephelerde kahramanlar gibi savaÅŸtÄ±. Çanakkale hariç, nerelerde savaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±na Berlin karar verdi! Biz OsmanlÄ± Devletini kurtarmak için savaÅŸÄ±yorduk ama, netice olarak Almanya’nÄ±n stratejik çÄ±karlarÄ±na hizmet ediyorduk.

Çanakkale cephesinin açÄ±lmasÄ±na Ä°ngilizler karar verdi. Görünürde Ruslara yardÄ±m götürmek gibi gözükse de gerçek neden; Berlin’den Mezopotamya’ya MÄ±sÄ±r’a ve Hindistan’a kadar uzanan tehdidi durdurabilmek için, OsmanlÄ±’yÄ± saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmaktÄ±!

SavaÅŸÄ±n DÄ±ÅŸÄ±nda KalamazdÄ±k

AnlayacaÄŸÄ±nÄ±z, savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tüm cephelere baÅŸkalarÄ± karar verdi. Çünkü; OsmanlÄ± yarÄ± sömürge durumuna gelmiÅŸti, üretemiyordu, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti ve sorunlarÄ±nÄ± çözemiyordu.

OsmanlÄ±, bu savaÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda da kalamazdÄ±. Çünkü; paylaÅŸÄ±lmak istenen coÄŸrafyanÄ±n üzerinde oturuyordu ve çok uzun zamandan beri hastaydÄ±! YÄ±kÄ±lmamasÄ±nÄ±n, zorla ayakta duruyor olmasÄ±nÄ±n nedeni; paylaÅŸÄ±mÄ±ndan kimin ne kadar pay alacaÄŸÄ± kavgasÄ± idi!

OsmanlÄ± GeliÅŸimi IskaladÄ±!

OsmanlÄ±, esasÄ±nda gerilememiÅŸti! 17.YüzyÄ±lda 16.YüzyÄ±ldakinden, 18.YüzyÄ±lda 17.YüzyÄ±ldakinden, 19.YüzyÄ±lda ise 18.YüzyÄ±ldakinden daha güçlüydü, geriye doÄŸru gitmemiÅŸti. OsmanlÄ±’nÄ±n çökmesinin, enkaz haline gelmesinin, yarÄ± sömürge durumuna düÅŸmesinin esas nedeni; yanÄ± baÅŸÄ±nda bulunan Avrupa’daki geliÅŸimi, deÄŸiÅŸimi anlayamamasÄ± ve bunun dÄ±ÅŸÄ±nda kalmasÄ±ydÄ±.

Avrupa, 15.YüzyÄ±ldan itibaren belirginleÅŸen büyük bir geliÅŸim ve deÄŸiÅŸim yaÅŸadÄ±, 18.YüzyÄ±ldan sonra baÅŸka bir evreye geçti ve vites deÄŸiÅŸtirdi. Bu geliÅŸimin içinde; Rönesans, Reform, Hümanizm, AydÄ±nlanma, FransÄ±z Devrimi ve Endüstri Devrimi vardÄ±. OsmanlÄ±, bu geliÅŸim yanÄ± baÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen, hepsini Ä±skaladÄ±.

Almanya’nÄ±n Sömürgesi OlacaktÄ±k!

Avrupa, artÄ±k OrtaçaÄŸ düÅŸünce sistemini terk etmiÅŸ, akÄ±lcÄ± ve bilimsel düÅŸünce dönemine geçmiÅŸti. OsmanlÄ± her cephede dayak yiyince, Avrupa’nÄ±n kendisini fersah fersah geçtiÄŸini anladÄ±. Avrupa’nÄ±n ürettiklerini alarak; ona yetiÅŸebileceÄŸini ve onunla mücadele edebileceÄŸini sandÄ±. Tanzimat kafasÄ± buydu ama bu teÅŸhis yanlÄ±ÅŸtÄ±! AlÄ±nmasÄ± gereken ürettikleri deÄŸil, bu üretimi saÄŸlayan kafa yapÄ±sÄ±ydÄ±. OrtaçaÄŸ döneminin kafasÄ±nÄ± kullanarak bilimsel ve akÄ±lcÄ± düÅŸünce döneminin kafasÄ± ile mücadele edebilmek, imkansÄ±zdÄ±! OsmanlÄ±’nÄ±n hasta olmasÄ±nÄ±n nedeni buydu!

Bir an için I. Dünya Harbi’ni Almanya, Avusturya-Macaristan, OsmanlÄ± ve Bulgaristan’dan müteÅŸekkil Ä°ttifak Devletleri’nin kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünelim. Hiçbir ÅŸey fark etmeyecek, OsmanlÄ± yine kaybedecekti ve Almanya’nÄ±n sömürgesi olacaktÄ±.

YarÄ±n Köln Üniversitesi’ndeyiz

O gün, bu gerçeÄŸi çok az insan fark ediyordu! Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu gerçeÄŸi fark eden az sayÄ±da insanÄ±mÄ±zdan biriydi! Bu nedenle; kurtuluÅŸtan sonra yapÄ±lan devrimlerle, OsmanlÄ±’nÄ±n hasta olmasÄ±nÄ±n ve enkaz haline gelmesinin nedenselliÄŸini ortadan kaldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ± ve toplumu akÄ±lcÄ± ve bilimsel düÅŸünce dönemine sokmaya çalÄ±ÅŸan devrimlere önderlik etti.

Çanakkale SavaÅŸlarÄ±’nda destan yazan kahramanlarÄ±mÄ±zÄ± saygÄ±, minnet ve rahmetle anÄ±yorum. YarÄ±n (19 Mart 2017) saat 15:30’da Almanya’da Köln Üniversitesi’nde, Çanakkale SavaÅŸlarÄ±’nÄ± ve büyük resmin içinde nereye oturduÄŸunu anlatacaÄŸÄ±z ve sorularÄ± yanÄ±tlamaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.