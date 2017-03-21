BU KAFAYLA OLMAZ

Bulgaristan, Ankara Büyükelçisi Nadezhda Neynsky 'yi istiÅŸare için Sofya'ya çaÄŸÄ±rdÄ±. Bulgaristan'da 26 Mart 2017'de yapÄ±lacak seçimlere Türkiye'nin müdahale ettiÄŸi iddiasÄ± var. Büyükelçi Neynsky, bu iddialar üzerine Sofya'da baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma nedeniyle çaÄŸrÄ±ldÄ±. ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu'nun Türk partisi DOST'a verdiÄŸi destek gerekçesi ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, geçen hafta Bulgaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°KÄ° YÜZLÜLÜKTÜR

DOST Partisini, 2015'de Hak ve Özgürlükler Hareketinden ihraç edilen ve AKP'ye yakÄ±n olduÄŸu bilinen Lütfü Mestan kurmuÅŸtu. Evet, AKP Ä°ktidarÄ±nÄ±n çaÄŸdÄ±ÅŸÄ± dünya görüÅŸüyle, Bulgaristan seçimlerine burnunu sokup, müdahil olduÄŸu doÄŸrudur. Bu yüzden; Bulgaristan seçimleri için Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Türkiye'de seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yapmasÄ±nÄ± yasakladÄ±, liderlerine ve temsilcilerine yasaklar getirdi ama kuklasÄ± olan DOST Partisine her türlü imkanÄ± seferber etti! Aynen, 16 Nisan Halk OylamasÄ± için “HAYIR”cÄ±lara yaptÄ±ÄŸÄ± gibi. Ama utanmadan, Avrupa'dan kendileri için demokrasi talep ediyorlar! Bu, iki yüzlülüktür!

Ä°STENMEYEN ADAM

AKP'nin Bulgaristan konusunda yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geçen yÄ±l Åžubat'ta yazmÄ±ÅŸtÄ±k. Tehlikeyi haber vermiÅŸtik. Bu yazÄ±nÄ±n bir bölümünü, konunun önemine binaen tekrar görüÅŸlerinize sunuyorum. “GeçtiÄŸimiz günlerde Bulgaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±; Burgaz'daki Din AtaÅŸemiz UÄŸur EmiroÄŸlu'nu “Ä°stenmeyen Adam” (Persona Non Grata) ilan etmiÅŸ. EmiroÄŸlu Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n personeli, Bursa ve Trabzon'da müftülük yapmÄ±ÅŸ. Åžimdi de, al sana Bulgaristan ile gerginlik!

DOST PARTÄ°SÄ°

Belli ki; Bulgaristan'da yaÅŸayan Türk toplumu, din üzerinden manipüle edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. BaÅŸÄ±mÄ±zda yüzlerce sorun varken, iyi iliÅŸki içinde bulunduÄŸumuz hiçbir komÅŸu ülke yokken, niçin bu iÅŸlerle uÄŸraÅŸÄ±lÄ±yor?

Bulgaristan ile ortaya çÄ±kan bu gerginliÄŸin esas nedeni, AKP'nin din eksenli Bulgaristan siyasetidir. Bulgaristan'daki Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖP) Genel BaÅŸkanÄ± Lütfü Mestan, AKP'nin kuklasÄ± gibi hareket ettiÄŸi ve AKP'nin din eksenli politikalarÄ±nÄ±n Bulgaristan'da taÅŸeronluÄŸunu yaptÄ±ÄŸÄ± için; Türk toplumu; hem Bulgar halkÄ±, hem de Bulgar Devleti nazarÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±ya düÅŸtü. Bu yüzden; Lütfü Mestan HÖP'ün genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan indirilerek, yerine eski genel baÅŸkan Ahmet DoÄŸan getirildi. Bunun üzerine Lütfü Mestan, HÖP'den bazÄ± milletvekillerini yanÄ±na alarak, Dost Partisi'ni kurdu.

SÄ°YASAL Ä°SLAM ve YENÄ° OSMANLI

Mestan yeni partisi kanalÄ±yla, AKP taÅŸeronluÄŸuna Türk BüyükelçiliÄŸi ve KonsolosluklarÄ±nÄ±n kontrolünde devam etmektedir. Bu faaliyetlerden ciddi biçimde rahatsÄ±z olan Bulgaristan, bu nedenle diplomatÄ±mÄ±zÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r.

AKP'nin Bulgaristan'da yaÅŸayan Türklere yönelik politikasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda, “Siyasal Ä°slamcÄ±” ideoloji ve “Yeni OsmanlÄ±” hayali yatmaktadÄ±r. Bu politika; gayri aklidir, çaÄŸdaÅŸ ve uygulanabilir deÄŸildir. Bu ideolojinin ve hayalin peÅŸinde koÅŸmanÄ±n ülkemize maliyetinin neler olduÄŸunu, yaÅŸayarak gördünüz.

Ä°THAL DEÄžÄ°L

Siyasal Ä°slam ve OsmanlÄ±cÄ±lÄ±k, OrtaçaÄŸÄ±n düÅŸünce sisteminin kurumlarÄ±dÄ±r. Din üzerinden kimlik de aynÄ± ÅŸekilde! ÇaÄŸÄ±mÄ±zda bilimsel ve akÄ±lcÄ± düÅŸünce sistemi geçerlidir. Günümüzde; bu düÅŸünce sistemini özümsememiÅŸ, kabullenmemiÅŸ ve ileri gidebilmiÅŸ tek bir ülke ve toplum yoktur.

‘Ulus Devlet’ ve ‘Ulusal Kimlik’; bu düÅŸünce sisteminin kurumlarÄ±dÄ±r. Bu kurumlar, BatÄ±'dan ithal deÄŸildir. Bu kurumlarÄ±n arkasÄ±nda; uzun soluklu mücadele, Rönesans, Reform ve AydÄ±nlanma vardÄ±r. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n ortak mücadelesinin sonucudur bunlar.

Bugünün sorunlarÄ±; geçmiÅŸin kurumlarÄ±, aklÄ± ve kimliÄŸi ile asla çözülemez. Ancak sorunlar katmerleÅŸir! Bu nedenle; AKP Ä°ktidarÄ±nÄ±n bu kafayla ülkemize barÄ±ÅŸ, refah ve huzur getireceÄŸine inanmak, gerçekten saflÄ±k olur.”