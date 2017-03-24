YÄ°NE CEMAATâ€™Ä°N TUZAÄžINA DÃœÅžÃœLDÃœ

Geçen hafta sonu; Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler DerneÄŸi’nin davetlisi olarak, Almanya’nÄ±n Köln kentindeydim. Köln Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte, Çanakkale SavaÅŸlarÄ±’nÄ± anlattÄ±m. AnlatÄ±mÄ±mda; Çanakkale SavaÅŸlarÄ±’nÄ±n destansÄ± hamaset bölümlerinden ziyade, bir üniversitenin çatÄ±sÄ± altÄ±nda bulunuyor olmamÄ±zÄ±n farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± içinde, ders alÄ±nmasÄ± için gerekli olan bölümleri üzerinde durdum. I. Dünya SavaÅŸÄ±’nÄ±n (1914-1918) büyük küresel resmin içindeki arka planÄ±nÄ±, savaÅŸa girmek zorunda kalÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±, AlmanlarÄ±n bugünkü BOP’a benzeyen ve Berlin’den MÄ±sÄ±r’a ve Hindistan’a kadar olan emperyalist planlarÄ±nÄ±, OsmanlÄ± için ne planladÄ±klarÄ±nÄ± ve Ä°slam’Ä± yine bugünkü gibi o gün Berlin’den nasÄ±l enstrüman olarak kullandÄ±klarÄ±nÄ±, belgelere dayanarak ve sorgulatmaya çalÄ±ÅŸan bir yaklaÅŸÄ±mla anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k.

Provokasyon Var!

Salonu dolduranlar, Almanya’da yaÅŸayan insanlarÄ±mÄ±zÄ±n siyaseten neredeyse her kesimini temsil ediyordu. Hatta; neredeyse yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ± en son genel seçimlerde muhtemelen AKP’ye oy vermiÅŸti. Hem bu nedenle, hem de konunun 18 Mart Çanakkale Zaferi olmasÄ± nedeniyle siyasete girmedik, konuÅŸmamÄ±zÄ± bitirirken, ne olup ne olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve referandumdaki tavrÄ±mÄ±z çok açÄ±k olmasÄ±na ve salon tarafÄ±ndan bilinmesine raÄŸmen; “HayÄ±rlÄ± Olsun” bile demedik!

Almanya’da televizyonlar, radyolar ve yazÄ±lÄ± basÄ±n dahil tüm medya; sabah akÅŸam, gece gündüz CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’dan ve Türkiye’den bahsediyor. Bilin ki, iyi ÅŸeyler söylemiyorlar ve anlatmÄ±yorlar! Almanya Hükümeti ve basÄ±nÄ±, Hollanda ile baÅŸlayan geliÅŸmelerin Türkiye’deki iktidar tarafÄ±ndan, 16 Nisan referandumuna yönelik maÄŸduriyet yaratmak için provoke edildiÄŸinin farkÄ±nda. Hollanda’da olay çÄ±ksÄ±n diye, taÅŸ bile atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgelemiÅŸler.

FaturayÄ± Biz Ödüyoruz!

Türkiye’nin ne yazÄ±k ki itibarÄ±, Almanya baÅŸta olmak üzere tüm Avrupa’da beÅŸ paralÄ±k edilmiÅŸ durumda. Bunun sorumlusu ise, halen ülkemizi yönettiÄŸini zanneden iktidar. Mütedeyyin ve en son seçimlerde AKP’ye oy vermiÅŸ insanlarÄ±mÄ±z baÅŸta olmak üzere, Almanya’da her kesimle konuÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. FarkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± olmayan küçük bir azÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ayrÄ± tutarsak, bize iletilen genel deÄŸerlendirme; “Bilip bilmeden konuÅŸuyorlar, hedef haline geliyoruz ve faturayÄ± biz ödüyoruz” ÅŸeklinde.

DiÄŸer önemli bir tespit; AKP’ye Avrupa’da oy ve destek vermiÅŸ ama entelektüel seviyesi yüksek insanlarÄ±n geliÅŸmelerden çok ama çok rahatsÄ±z olduÄŸu ve “HayÄ±r” oyu vereceÄŸi yolunda! Hatta önemli birisi ÅŸöyle dedi; “AKP’nin dört önemli kurucu isminden üçü (Abdullah Gül, Abdüllatif Åžener, Bülent ArÄ±nç) ile eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu ve uzun süre bakanlÄ±k yapan Ali Babacan referandumda hayÄ±r diyecek ve hayÄ±r için çalÄ±ÅŸÄ±yor!”

Saddam’Ä±n Irak’Ä± Oluyoruz!

Hollanda’da, referanduma yönelik yapÄ±lan kÄ±ÅŸkÄ±rtma kontrolden tamamen çÄ±kmÄ±ÅŸ ve tüm Avrupa’ya yayÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Bu gidiÅŸ, iyi gidiÅŸ deÄŸil. Evet, Türkiye her geçen gün Saddam’Ä±n Irak’Ä± olma yolunda hÄ±zla ilerliyor. Frene basÄ±lmak zorunda! Aksi taktirde, çok zarar göreceÄŸiz! GeçmiÅŸte, türban dahil yaratÄ±lan maÄŸduriyetler, AKP’ye çok oy kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±! Hollanda’ya türbanlÄ± bakanÄ±n da kasti olarak gönderilmesi yine maÄŸduriyete yönelik operasyondu ama beklentiyi karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± gibi, karÅŸÄ± operasyonun tuzaÄŸÄ±na düÅŸüldü! KarÅŸÄ± operasyonun mümessili ise; Gülen Cemaati idi!

Sütten ÇÄ±kmÄ±ÅŸ Ak KaÅŸÄ±k DeÄŸil!

Pensilvanya’da bulunan karargahlarÄ± nedeniyle Amerika’yÄ± ayrÄ± tutarsak; Hollanda aynÄ± zamanda Gülen Cemaati’nin dünyada en güçlü olduÄŸu yer! Ä°ÅŸte Cemaat, en güçlü olduÄŸu yerde, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä± tuzaÄŸa düÅŸürdü. Bu tuzaÄŸa düÅŸürülüÅŸte hiç ÅŸüphe yok ki, yakÄ±n çevrede bulunan ve yanlÄ±ÅŸ yönlendiren kripto Cemaatçilerin rolü vardÄ±! “Gelmeyin, burada seçim kampanyasÄ± yapmanÄ±zÄ± uygun bulmuyoruz” diyen Rotterdam’Ä±n Müslüman Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmed Aboutalep de sütten çÄ±kmÄ±ÅŸ ak kaÅŸÄ±k deÄŸil. Gülen Cemaati’ne ve PKK’ya yakÄ±n. Hollanda’dan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgiye göre; Cemaatin organizasyonu ile Türkiye’ye getirilmiÅŸ, yedirilip içirilmiÅŸ ve hediyelere boÄŸulmuÅŸ! AraÅŸtÄ±rmak ve doÄŸrulamak mümkün!

Cemaatin Stratejik MesajÄ±

Cemaatin amacÄ±; CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä± ötekileÅŸtirerek, çaÄŸdaÅŸ dünyadan izole etmek ve uluslararasÄ± operasyon yapÄ±lmasÄ± için zemin ve gerekçe hazÄ±rlamak. Cemaat BatÄ±’ya; “Siyasal Ä°slam’Ä±n radikal olmayan yüzü biziz, sizinle barÄ±ÅŸ içinde, uyumlu çalÄ±ÅŸabiliriz, nitelikli kadrolar da bizde, ErdoÄŸan’Ä±n durumunu görüyorsunuz, Kemalistlerle de olmaz, çünkü onlar da size karÅŸÄ±” mesajÄ±nÄ± vermeye ve yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonlarla bu stratejik mesajÄ±n arkasÄ±nÄ± operasyonlarla doldurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor! DevamlÄ± konuÅŸarak, gücünün çok çok ötesinde meydan okuyarak ve arkasÄ±nda bilgi olmayan nezaketten uzak suçlamalar yaparak, kurulan küresel tuzaÄŸa düÅŸülmektedir. Çevrede hiç akÄ±llÄ± adam yok mu?