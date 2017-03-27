YAPABÄ°LECEKLERÄ° EN Ä°YÄ° HÄ°ZMET SUSMAK

Bugünkü yazÄ±ma, geçtiÄŸimiz gün Almanya’dan aldÄ±ÄŸÄ±m elektronik posta mesajÄ± ile baÅŸlamak istiyorum.

“Türker Bey,

Türkiye’ye döndünüz mü? Biraz önce iÅŸten geldim ve size geciktirmeden yazÄ±yorum. Bugün OdaTV’deki yazÄ±nÄ±zÄ± okudum. YazÄ±nÄ±zdaki tespitleriniz çok doÄŸru ve yerinde. Ne gördüyseniz, onu yazmÄ±ÅŸÄ±nÄ±z. Video kayÄ±tlardan konuÅŸmanÄ±zÄ± tekrar izlediÄŸimde ÅŸunu gördüm; Atatürk’ü anlatÄ±rken, tüm benliÄŸinizle ona konsantre oluyorsunuz. O günleri yaÅŸÄ±yor gibisiniz!

O kadar etkiliydiniz ki; salonun yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± AKP seçmeni olsa bile, Atatürk’ün ismi geçtiÄŸinde alkÄ±ÅŸlamaktan geri kalmÄ±yordu!

Hollanda’da ve Almanya dahil Avrupa’nÄ±n birçok yerinde, tam olarak 38 yÄ±l kaynak uzmanÄ± olarak çalÄ±ÅŸtÄ±m. Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam gibi ÅŸehirlerde, Exxon Mobil, BASF, Shell, BP gibi ÅŸirketlerin rafineri, enerji ve kimya tesislerinde. DünyanÄ±n en büyük petrol borusu döÅŸeyen gemisi olan Audacia isimli geminin yapÄ±mÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±m ve onun yüksek basÄ±nca dayanÄ±klÄ± özel alaÅŸÄ±mlÄ± borularÄ±nÄ± kaynattÄ±m. 325 metre boyundaki bu geminin yapÄ±mÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken; hiç gürültü patÄ±rtÄ± çÄ±kmaz, herkes elinde planÄ± ve görevi, huzur içinde iÅŸini yapardÄ±.

46 yÄ±ldÄ±r bir yandan çalÄ±ÅŸÄ±rken, bir yandan da düÅŸündüm; “Niye bizim ülkemiz de böyle olmasÄ±n diye! Ne yazÄ±k ki bugün; dönebileceÄŸimiz ve huzur içinde yaÅŸayabileceÄŸimiz bir Türkiye bÄ±rakmadÄ±lar. AKP Ä°ktidarÄ± bunu mahvetti ve Cumhuriyetimizin kazanÄ±mlarÄ±nÄ± cahilce ve hoyratça tüketti!

AnlattÄ±klarÄ±nÄ±zdan çok etkilendim. BatÄ±’nÄ±n ürettiklerini kullanarak, modern ve çaÄŸdaÅŸ olunamaz. Almanya ve Hollanda gibi ülkeleri güçlü ve üretici kÄ±lan kafa yapÄ±sÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var bizim.

BaÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n devamÄ±nÄ± dilerim. SaÄŸlÄ±cakla kalÄ±n, sevgiler.”

Almanya’da yaÅŸayan iÅŸçi kardeÅŸimizi yürekten kutluyorum, farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle.

YansÄ±tma

Bugün; ülkemizin yönetimde bulunan en yetkili aÄŸÄ±zlar Almanya ve Hollanda’ya demokrasi eleÅŸtirisi ve Nazi suçlamasÄ± yapÄ±yor ama kendisine hiç bakmadan! Buna psikolojide “YansÄ±tma” denir! Yani; kiÅŸinin asÄ±l kendisine söylemesi gerekenleri, karÅŸÄ±sÄ±ndakine söylemesidir. Ya da kendine yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±klarÄ±nÄ±, baÅŸkalarÄ±na yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±dÄ±r. Ülkemizi yönettiÄŸini zanneden iktidar bunu hep yapÄ±yor. Ä°ktidar, kendine ait makbul olmayan özellikleri ve davranÄ±ÅŸlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±ndaki kiÅŸilere yansÄ±tÄ±p; bunlar sanki karÅŸÄ±sÄ±ndaki kiÅŸilerin özellikleri ve davranÄ±ÅŸlarÄ±ymÄ±ÅŸ gibi, onlara yüklemeye çalÄ±ÅŸmakta ve bunu Türkiye’de muhalefete, muhalif düÅŸünen örgütlere ve insanlara da yapmaktadÄ±r!

Bugün Almanya ve Hollanda’da, her iki ülkenin baÅŸbakanÄ±nÄ± acÄ±masÄ±zca eleÅŸtirebilir ve hatta suçlayabilirsiniz, baÅŸÄ±nÄ±za hiçbir ÅŸey gelmez. Maliyeciler size baskÄ±n yapmaz. Polis, size gaz sÄ±kmaz ve ÅŸiddet uygulamaz. Bu ülkelerde muhalif olduÄŸunuz halde; devletten ihale ve sosyal yardÄ±m alabilirsiniz. Alman Åžansölye (BaÅŸbakan) Angela Merkel; Protestan inancÄ±na sahiptir ama Katolikleri aÅŸaÄŸÄ±lamaya çalÄ±ÅŸmaz, inanç partizanlÄ±ÄŸÄ± yapmaz, hatta aklÄ±na bile gelmez. Ama bizim ülkemizde; dibine kadar mezhepçilik ve tarikat partizanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lÄ±r ve muhalifleri susturmak için her türlü ÅŸeytani yönteme baÅŸvurulur.

UtanmasÄ± LazÄ±m!

Bugün Almanya’ya, Hollanda’ya ve Türkiye’ye bakÄ±n; hangi ülkede demokrasi, insan hak ve özgürlükleri konusunda çok ciddi problem var. Ä°nsan suçlama yaparken, biraz kendine ve ülkesine bakÄ±p utanmasÄ± lazÄ±m!

Hollanda’ya Nazi suçlamasÄ± yapmak, cehaletin tezahürü! Hollanda, 10 MayÄ±s 1940’da Nazi Almanya’sÄ±nÄ±n iÅŸgaline uÄŸrar. Rotterdam, Naziler tarafÄ±ndan bombalanÄ±r. Yani Hollanda, Nazilerin zulmünden çeker. Ama bunu bilmek için, okumak ve öÄŸrenmek lazÄ±m. AyrÄ±ca tarihinde aynen bizim gibi; Ä°spanya baskÄ±sÄ±ndan kaçan Sefarad Yahudilerine ve Fransa’dan kaçan Protestanlara kucak açmak gibi hoÅŸgörü örnekleri de vardÄ±r!

Anne Frank

Hollanda’da Nazilerin yarattÄ±ÄŸÄ± zulmün ne olduÄŸunu öÄŸrendiÄŸim kaynaklardan birisi de; lise çaÄŸlarÄ±nda okuduÄŸum Anne Frank’Ä±n “HatÄ±ra Defteri” kitabÄ± olmuÅŸtu. Anne Frank, 12 Haziran 1929’da Yahudi anne ve babanÄ±n çocuÄŸu olarak, Frankfurt yakÄ±nlarÄ±nda doÄŸar. Nazi baskÄ±sÄ± nedeniyle, ailesi ile birlikte Amsterdam-Hollanda’ya göçerler.

Hollanda Nazilerin iÅŸgaline uÄŸrayÄ±nca, ailesi ile birlikte iki yÄ±l tavan arasÄ±nda saklanÄ±r. AÄŸustos 1944’te yakalanÄ±rlar ve önce Auschwitz, daha sonra Mart 1945’de Bergen-Belsen toplama kampÄ±na götürülür ve burada tifüsten yaÅŸamÄ±nÄ± kaybeder. Anne Frank’Ä±n ölümünden sonra, tavan arasÄ±nda tuttuÄŸu anÄ± defteri kitap haline getirilir!

BatÄ±yoruz!

Ä°ki yÄ±l önce, Anne Frank dahil, yaklaÅŸÄ±k 70 bin insanÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, Hannover yakÄ±nÄ±ndaki Bergen-Belsen toplama kampÄ±nÄ± gezmiÅŸ ve vahÅŸetin izlerini yerinde görmüÅŸtüm.

Ülkemizi yönetenler konuÅŸtukça, daha çok batÄ±yoruz. Bugün ülkemizin ekonomisi, tamamen iflas halinde. Ülkemizin geleceÄŸini satarak, referanduma kadar idare etmek için borç para buldular. Ülkemize yapabilecekleri en iyi hizmet susmak! Geçen gün, denizcilik sektörü ile ilgili olarak Ä°stanbul’da açÄ±lan Exposhipping FuarÄ±’na (21-24 Mart 2017) gittim, bomboÅŸtu. Ä°lgi yok, üretim ve ticaret durmuÅŸ durumda. Sektörü tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için dolaÅŸtÄ±k ve konuÅŸtuk: Herkes ÅŸikayetçi, sorunun kaynaÄŸÄ± ise iktidar ve bu konuda fikir birliÄŸi var! Ama korktuklarÄ± için, açÄ±k açÄ±k konuÅŸamÄ±yorlar!