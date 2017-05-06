FEHMİ KORU İNKAR EDİYOR

Geçen hafta kaleme aldığımız bir yazıda medyada çokça dolaşan Fehmi Koru, Abdullah Gül ve Şükrü Karatepe’den müteşekkil üçlünün 1977’de Hyde Park’ta çekilmiş fotoğrafını bugün Genelkurmay Başkanı konumunda ve Orgeneral rütbesinde bulunan Hulusi Akar’ın çektiğini belirtmiştik.

Bu kanıya varmamızın nedeni aynı yazımızla birlikte yayınladığımız ikinci fotoğraftı. Bu fotoğraf da Oxford Caddesi’nde çekilmişti. Bu sefer karenin içinde Hulusi Akar, Abdullah Gül ve Şükrü Karatepe vardı. İlk çekilenden tek değişiklik Fehmi Koru çıkmış yerine Hulusi Akar girmişti.

Aynı Gün Çekildiği Kesin!

İkinci fotoğrafın çekildiği yerin ilkinin çekildiği yere olan mesafesi yaklaşık 900 metre. Her iki fotoğrafta da ortak isimler olan Abdullah Gül ve Şükrü Karatape’ye dikkatli bakılınca görülecektir kıyafetler karışıklıklarına kadar aynı. Yani her iki fotoğrafın aynı gün çekildiği kesin.

Londra’da pırıl pırıl güneş yüzü görmek öyle sık rastlanan tabiat olaylarından değil. Ama fotoğrafların çekildiği gün hava açık ve güneşli. Her iki fotoğraftaki güneş ışınlarının geliş ve yansımalarını incelediğimizde ilkinin Hyde Park’ta İkincisinin de Oxford’ta çekildiği de kesin. Yine güneş ve gelen ışık durumunu incelediğimizde her iki fotoğrafın arasındaki zaman aralığı azami üç saat.

Gül’ün Yüzlerce Ziyaretçisi Vardı!

Şimdi gelelim Fehmi Koru ne diyor;

“Hulusi Akar’ı tanımadığımı söyledim; bu onun Londra’ya gelmediği, Gül ve Karatepe ile görüşmediği ve benimle hiç bir arada bulunmadığı anlamına gelmez. Abdullah Gül’ün yüzlerce misafirinden biri olarak bizim eve uğramış da olabilir. Geldiği ve görüştüğümüzle ilgili en ufak bir hatıram yok.

O üçlü (Gül, Karatepe, Akar) fotoğrafı ben çekmedim, bizim üçlü (Gül, Karatepe, ben) fotoğrafı da H. Akar çekmedi. Ancak içinde benim de yer aldığım Akar’lı başka fotoğraflar bile olabilir, A. Gül’ün diğer yüzlerce ziyaretçisi ile birkaç dakikalığına hoşbeş edip çektirdiğimiz gibi…

Benim fazla zaman ayırmadığım ziyaretçilerden birinin 40 yıl sonra Genelkurmay Başkanı olacağını bilemezdim herhalde…”

Önce Çinli!

Fehmi Koru böyle dediğine göre 1977’de fotoğrafların çekildiği gün olay muhtemelen şu şekilde gelişti;

Üçlü (Fehmi Koru, Abdullah Gül, Şükrü Karatepe) Hyde Park’ta birer pound vererek kiraladıkları şezlonglarda güneşlenir ve sohbet ederken yanlarından geçmekte olan bir Çinli kızdan rica ettiler ve fotoğraflarını çektirdiler. Daha sonra aralarında bulunan Fehmi Koru’nun bir işi çıktı ve onlardan ayrıldı.

Sonra Pakistanlı!

Geriye kalan ikili (Abdullah Gül, Şükrü Karatepe) bir süre sonra şezlonglarından kalktılar, kuzeye doğru yürüdüler ve Hyde Park’ın Marble Arch kapısından çıkarak sağa döndüler. Biraz gitmişlerdi ki, Hulusi Akar’a rastladılar. Ne tesadüf değil mi! Dağ dağa kavuşmazmış ama insan insana kavuşurmuş. Abdullah Gül ve Hulusi Akar, iki okul arkadaşı yıllar sonra tesadüf eseri Londra’nın Oxford Caddesi’nde karşılaşmışlardı. Allah’a şükürler olsun!

Ayak üstü biraz sohbetten sonra Allah’ın bir lütfu olan bu karşılaşmayı bir fotoğrafla geleceğe taşımak istediler. Nereden akıllarına gelirdi ki, bunu bir sır gibi saklamak zorunda kalacaklarını! Bu sefer yanlarından geçen Pakistanlı kızdan rica ettiler fotoğraflarını çekmesini.

Ne diyorsunuz böyle olmuş olabilir mi?