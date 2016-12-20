Bursa'da korkutan patlama sesi

Bursa'da, kentin birÃ§ok yerinden duyulan patlama sesi korkuya neden oldu. Sesin tatbikat amacÄ±yla uÃ§an savaÅŸ uÃ§aklarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yor

Bursa’da saat 17.02 sÄ±ralarÄ±nda Nilüfer Ä°lçesi’nden Ä°negöl’e kadar uzanan hat üzerinde ikili patlama sesi duyuldu. Ses üzerine polis haber merkezi kentin birçok noktasÄ±ndan gelen ihbarlar üzerine ekiplerinden bilgi aldÄ±. Ancak, hiçbir ekibin bölgesinde patlama ile ilgili herhangi bir bulguya ulaÅŸÄ±lamadÄ±. Ä°tfaiye ve AFAD ekiplerine de herhangi bir patlama ihbarÄ± gelmedi. Daha sonra yapÄ±lan anonslarda, sesin tatbikat yaparken kentin üzerinden geçen savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n ses sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸmasÄ±ndan kaynaklanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi bildirildi.