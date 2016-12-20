Avrasya TÃ¼neli trafiÄŸe ne zaman aÃ§Ä±lacak

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Avrasya TÃ¼neli'nin bugÃ¼n yapÄ±lan resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndan sonra aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli'nin resmi açÄ±lÄ±ÅŸ programÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tünel giriÅŸinde basÄ±n mensuplarÄ±yla bir araya geldi, açÄ±klamalarda bulundu. Çok güzel bir açÄ±lÄ±ÅŸ programÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirmenin heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Ahmet Arslan, projenin Ä°stanbul'da trafiÄŸi kolaylaÅŸtÄ±racak bir öneme sahip olduÄŸunu belirtti.

"DENÄ°ZÄ°N 106 METRE ALTINDAN BÄ°RBÄ°RÄ°NE BAÄžLADIK"

Arslan, "Avrasya Tüneli ile kÄ±talarÄ± denizin 106 metre altÄ±ndan birbirine baÄŸladÄ±k. Teknik olarak bunun zorluÄŸunu dünya mühendislik otoriteleri biliyor. Özellikle 150 yÄ±llÄ±k bir mühendislik kuruluÅŸu var ki; onlar buraya ödül verdi. Ä°ki kÄ±tayÄ± denizin altÄ±ndan 4 dakikada geçilebilir olmasÄ±, sadece tünel kÄ±smÄ± deÄŸil KazlÄ±çeÅŸme-Göztepe arasÄ±nda malumunuz 4 gidiÅŸ 4 geliÅŸ ÅŸeride çÄ±kardÄ±k" dedi.

"YARIN ÖÄžLEDEN SONRA HÄ°ZMETE AÇILACAK"

BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tlayan Bakan Arslan, tünelin yarÄ±n öÄŸleden sonra hizmete gireceÄŸini ifade etti. Arslan ÅŸunlarÄ± söyledi:"Özellikle tören nedeniyle ekipmanlar kurduk. OnlarÄ± da asfalta çaktÄ±k. DolayÄ±sÄ±yla onlar sökülecek. OnlarÄ±n tamiri ve bakÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra inÅŸallah yarÄ±n öÄŸleden sonra hizmet vermeye baÅŸlayacak. Sabah 07.00 akÅŸam 21.00 hizmet verecek. Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± diÄŸer yollar ve bu yollarÄ±n entegrasyonu ve 24 saat çalÄ±ÅŸmasÄ±na yönelik nihai ayarlamalar yapÄ±ldÄ±ktan sonra inÅŸallah 30 Ocak itibariyle 24 saat hizmet verir hale gelecek. Biz günde 100 ile 120 bin aracÄ±n geçiÅŸini bekliyoruz. Bu gerçekten Ä°stanbullularÄ±n hayatÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak. AynÄ± zamanda 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yükü de azaltacaktÄ±r."

"YÜZDE 30 RAHATLAMASINI BEKLÄ°YORUZ"

Avrasya Tüneli'nin Ä°stanbul trafiÄŸini ne kadar rahatlatacaÄŸÄ±yla ilgili bir soruya karÅŸÄ±lÄ±k Ahmet Arslan, "TrafiÄŸin yüzde ÅŸu kadarÄ±nÄ± azaltÄ±yoruz demek biraz doÄŸru deÄŸil. Ä°lk iki köprüyü düÅŸünürseniz trafiÄŸin yüzde 30'unu buraya almÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Ama bir gerçek var ki; Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden gördük. Yeni köprüler açÄ±ldÄ±kça trafik rahatladÄ±kça sahir zamanlarda trafiÄŸe çÄ±kmayan insanlar bu sefer trafiÄŸe çÄ±kÄ±yor. Yani ilave bir trafik yükü oluÅŸuyor. Bu yüzden yüzde 30 rahatlatmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Ancak ayrÄ±ca kendi trafiÄŸini oluÅŸturacaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

"YILLIK 25 MÄ°LYON ARAÇ GEÇÄ°ÅžÄ° GARANTÄ°SÄ° VAR"

Bakan Arslan, tünelden araç geçiÅŸi garantisiyle ilgili olarak ise "YÄ±llÄ±k 25 milyon araç garantisi vardÄ±. Bu, günlük 68 bin 500'e denk geliyor. Daha önce yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z fizibiliteler de etüdler de gösteriyor ki 100 ile 120 bin civarÄ±nda buradan araç geçiÅŸi olacak. DolayÄ±sÄ±yla garanti rakamÄ±nÄ±n üzerine çÄ±kacak. Hatta garanti rakamÄ±nÄ±n üzerine çÄ±kan kÄ±smÄ±nÄ±n da yüzde 30'unu kamu olarak biz alacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu. AçÄ±klamalarÄ±n ardÄ±ndan Ahmet Arslan, makam aracÄ±nÄ±n direksiyonuna geçti. Arslan ve beraberindekiler, Tünelin ÇatladÄ±kapÄ± giriÅŸinden Anadolu yakasÄ±na doÄŸru hareket etti.