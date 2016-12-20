Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/12/2016 19:46

FETÃ–'cÃ¼ 27 askerin alacaÄŸÄ± ceza belli oldu


Darbe gecesi Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± Etimesgut Ã–zel Hava Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirdikleri eylemler nedeniyle 27 askere 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis cezasÄ± verildi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Özel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± Etimesgut Özel Hava Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸen eylemlere iliÅŸkin 27 asker hakkÄ±nda üçer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis talebiyle iddianame düzenleyerek, Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gönderdi.

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