FETÃ–'cÃ¼ 27 askerin alacaÄŸÄ± ceza belli oldu

Darbe gecesi Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± Etimesgut Ã–zel Hava Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirdikleri eylemler nedeniyle 27 askere 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis cezasÄ± verildi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Özel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± Etimesgut Özel Hava Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸen eylemlere iliÅŸkin 27 asker hakkÄ±nda üçer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis talebiyle iddianame düzenleyerek, Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gönderdi.