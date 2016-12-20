Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/12/2016 20:51

FETÃ–'nÃ¼n son ÅŸemasÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±


Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan FETÃ–'ye yÃ¶nelik incelemeler sonucunda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n son ÅŸemasÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü, FetullahçÄ± Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik olarak kararlÄ±lÄ±kla yürüttüÄŸü incelemeleri tamamladÄ±. ÇalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda FETÖ'nün son yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n ÅŸemasÄ± ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±.FETÖ elebaÅŸÄ± Gülen'le baÅŸlayan ÅŸemada örgütün Türkiye yapÄ±lanmasÄ± net bir ÅŸekilde deÅŸifre edildi. Emniyet'teki FETÖ yapÄ±lanmasÄ±na yönelik elde edilen bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda hazÄ±rlanan raporda, 'Mutluluk', 'BiliÅŸim' ve 'Ara YapÄ±cÄ±' baÅŸlÄ±klarÄ±nda örgüt sorumlularÄ± da bulunuyor.Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan son ÅŸemada, FETÖ'nün Türkiye ve Ä°stanbul imamlarÄ± da bulunuyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ

Kimse suikastÃ§Ä±nÄ±n cenazesini teslim almadÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesini almak iÃ§in yakÄ±nlarÄ±ndan hiÃ§ biri baÅŸvuru yapmadÄ±

TIR

Åžiddetli rÃ¼zgar 2 tÄ±rÄ± devirdi

Hatay'Ä±n Ä°skenderun ilÃ§esinde etkili olan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle 2 TIR devrildi

Ä°hsan Kalkavan

Ä°ÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda iÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±