FETÃ–'nÃ¼n son ÅŸemasÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan FETÃ–'ye yÃ¶nelik incelemeler sonucunda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n son ÅŸemasÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü, FetullahçÄ± Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik olarak kararlÄ±lÄ±kla yürüttüÄŸü incelemeleri tamamladÄ±. ÇalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda FETÖ'nün son yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n ÅŸemasÄ± ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±.FETÖ elebaÅŸÄ± Gülen'le baÅŸlayan ÅŸemada örgütün Türkiye yapÄ±lanmasÄ± net bir ÅŸekilde deÅŸifre edildi. Emniyet'teki FETÖ yapÄ±lanmasÄ±na yönelik elde edilen bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda hazÄ±rlanan raporda, 'Mutluluk', 'BiliÅŸim' ve 'Ara YapÄ±cÄ±' baÅŸlÄ±klarÄ±nda örgüt sorumlularÄ± da bulunuyor.Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan son ÅŸemada, FETÖ'nün Türkiye ve Ä°stanbul imamlarÄ± da bulunuyor.