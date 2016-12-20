Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§iye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili Ä°zmir'de 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Rusya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili Ä°zmir'de 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ hakkÄ±nda soruÅŸturma sürüyor. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "BaÄŸlantÄ±larÄ± inceleniyor, araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Zaten baÄŸlantÄ±lar çÄ±kmaya baÅŸladÄ±" açÄ±klamasÄ±ndan sonra Associated Press ismini açÄ±klamayan Türk hükümetinden üst düzey bir yetkilinin sözlerini dünyaya servis etti. Yetkili, "tamamen profesyonelce" olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± suikast için "tek adam iÅŸi deÄŸil" ifadesini kullandÄ±. Türk yetkili, söz konusu terör eyleminin, çok iyi planlanmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunu da söyledi.

Ä°ZMÄ°R'DE 6 GÖZALTI

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n öÄŸrenim gördüÄŸü Ä°zmir RüÅŸtü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nda öÄŸrencilerle diyalog kurduÄŸu ileri sürülen ve 5 yÄ±l yemekhanede görev yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen Süleyman Ergen ile birlikte 6 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

GözaltÄ±na alÄ±nan diÄŸer ÅŸüphelilerin AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Ä°zmir'de bulunan akrabalarÄ± ve okul arkadaÅŸlarÄ± olduklarÄ± öÄŸrenildi. Åžüpheliler Ä°zmir Emniyeti'nde gözaltÄ±nda bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet