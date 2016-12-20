Ä°zmir'de iki el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti

Ä°zmir'in Buca ilÃ§esinde meydana gelen olayda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi

Ä°zmir'in Buca ilçesinde, iki el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n (EYP) infilak etmesi sonucu 2 araçta hasar oluÅŸtu.Buca ilçesi ÇamlÄ±kule Semti 220/60 Sokak'ta patlama sesi duyan vatandaÅŸlar durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele ÅŸubeleri ekipleri, çevrede araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan incelemede, patlamanÄ±n 2 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirilmesiyle meydana geldiÄŸi tespit edildi. Bir EYP ise patlamamÄ±ÅŸ halde bulundu.

Patlamada, olay yerinin yakÄ±nÄ±nda bulunan 35 ZY 120 plakalÄ± hafif ticari araç ile 35 DLU 25 plakalÄ± otomobilde hasar oluÅŸtu.Olay Yeri Ä°nceleme Åžube MüdürlüÄŸü ve bomba imha ekipleri, bölgede inceleme yaptÄ±.Görgü tanÄ±ÄŸÄ± Selahattin Tilki, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, evde oturduklarÄ± sÄ±rada büyük bir patlama sesi duyduÄŸunu ve dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay yerine geldiÄŸinde patlamanÄ±n etkisiyle araçlarda hasar oluÅŸtuÄŸunu gördüÄŸünü belirtti.Olaydan sonra çevrede durumundan ÅŸüphelenilen 3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Åžüpheliler, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesine götürüldü.