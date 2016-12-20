O illerde yarÄ±n okullar tatil edildi

21 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼, ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bazÄ± illerde okullar tatil edildi

BartÄ±n Valisi Nusret Dirim imzasÄ±yla yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "ÇarÅŸamba günü yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle il genelinde özel ve resmi tüm eÄŸitim kurumlarÄ±mÄ±zda eÄŸitim öÄŸretime 1 gün süre ile ara verilmiÅŸtir" denildi.

KARABÜK

Karabük ValiliÄŸinden alÄ±nan bilgiye göre, akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± olumuz koÅŸullar nedeniyle merkez ile Safranbolu, Eskipazar, Yenice, OvacÄ±k, Eflani ilçelerinde örgün ve yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ± 21 AralÄ±k ÇarÅŸamba tatil edildi.

Öte yandan, kent genelinde kamu görevlisi engelliler ile hamile personel, ayrÄ±ca bir talimat ya da talebe gerek duyulmadan yarÄ±n idari izinli sayÄ±lacak.

ÇORUM

Çorum'un OsmancÄ±k ve KargÄ± ilçelerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime verildi.

Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “OsmancÄ±k'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullarÄ±n tamamÄ±, KargÄ± ilçesinde de taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime 21 AralÄ±k 2016 ÇarÅŸamba günü bir gün ara verilmiÅŸtir” denildi.