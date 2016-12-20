Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/12/2016 22:32

O illerde yarÄ±n okullar tatil edildi

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

21 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼, ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bazÄ± illerde okullar tatil edildi

BartÄ±n Valisi Nusret Dirim imzasÄ±yla yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "ÇarÅŸamba günü yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle il genelinde özel ve resmi tüm eÄŸitim kurumlarÄ±mÄ±zda eÄŸitim öÄŸretime 1 gün süre ile ara verilmiÅŸtir" denildi. 

KARABÜK

Karabük ValiliÄŸinden alÄ±nan bilgiye göre, akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± olumuz koÅŸullar nedeniyle merkez ile Safranbolu, Eskipazar, Yenice, OvacÄ±k, Eflani ilçelerinde örgün ve yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ± 21 AralÄ±k ÇarÅŸamba tatil edildi. 

Öte yandan, kent genelinde kamu görevlisi engelliler ile hamile personel, ayrÄ±ca bir talimat ya da talebe gerek duyulmadan yarÄ±n idari izinli sayÄ±lacak. 

ÇORUM

Çorum'un OsmancÄ±k ve KargÄ± ilçelerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime verildi. 

Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “OsmancÄ±k'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullarÄ±n tamamÄ±, KargÄ± ilçesinde de taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime 21 AralÄ±k 2016 ÇarÅŸamba günü bir gün ara verilmiÅŸtir” denildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ

Kimse suikastÃ§Ä±nÄ±n cenazesini teslim almadÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesini almak iÃ§in yakÄ±nlarÄ±ndan hiÃ§ biri baÅŸvuru yapmadÄ±

TIR

Åžiddetli rÃ¼zgar 2 tÄ±rÄ± devirdi

Hatay'Ä±n Ä°skenderun ilÃ§esinde etkili olan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle 2 TIR devrildi

Ä°hsan Kalkavan

Ä°ÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda iÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±