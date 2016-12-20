Ä°zmir'deki patlamayla ilgili gÃ¶zaltÄ±lar var

Ä°zmir'in Buca ilÃ§esinde el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirilmesi sonrasÄ±nda 3 kiÅŸi yaralandÄ±

Ä°zmir'in Buca ilçesinde el yapÄ±mÄ± ses bombasÄ± patlatÄ±ldÄ±. Olayla ilgili 3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Edinilen bilgilere göre, ÇamlÄ±kule Mahallesi'nde saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda, henüz kimliÄŸi belirlenemeyen kiÅŸi veya kiÅŸiler tarafÄ±ndan el yapÄ±mÄ± ses bombasÄ± patlatÄ±ldÄ±. Patlama sonrasÄ± panik içinde evlerinden çÄ±kan vatandaÅŸlar durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alarak, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çaÄŸrÄ±ldÄ±. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri yaptÄ±klarÄ± incelemenin ardÄ±ndan patlamaya 2 el yapÄ±mÄ± ses bombasÄ±nÄ±n neden olduÄŸu ve bir tanesinin de patlamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Patlamada herhangi bir can kaybÄ± ve yararlanma olmazken iki araçta maddi hasar meydana geldi. Patlama sonrasÄ± polis ekipleri 3 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahÄ±slar ifadeleri alÄ±nmak üzere Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸüne götürürdü.

"BÜYÜK BÄ°R SES DUYDUK, DIÅžARI KOÅžTUK"

Meydana gelen patlama sonrasÄ± panik içinde dÄ±ÅŸarÄ±ya kaçtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Selahattin Tilki, "Büyük bir patlama sesi duyduk ve panik içinde dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±k. Patlama hemen evin dibinde meydana gelmiÅŸ. Olay sonrasÄ± dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kimseyi göremedik" dedi.