Kayseri'deki patlamada yaralanan asker ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã¶nceden uyarmÄ±ÅŸ

Kayseri'deki bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan Berat YÄ±lmaz, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± Ã¶ncesinde ÅŸofÃ¶rÃ¼ uyardÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Kayseri'de, 14 silah arkadaÅŸÄ±nÄ±n ÅŸehit olduÄŸu terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan AdÄ±yamanlÄ± er Berat YÄ±lmaz'Ä±n ilk müdahalesinin ardÄ±ndan tedavisine AdÄ±yaman Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde devam ediliyor. PatlamanÄ±n olduÄŸu günü kendisinin soÄŸuk hava nedeniyle çarÅŸÄ± iznine çÄ±kmak istemediÄŸini anlatan YÄ±lmaz, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kÄ±ramadÄ±ÄŸÄ± için otobüse bindiÄŸini ifade etti.

ArkadaÅŸlarÄ±yla birlikte neÅŸeli ÅŸekilde dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± belirten YÄ±lmaz, "Gayet neÅŸeli bir ÅŸekilde çÄ±ktÄ±k. Her ÅŸey çok güzeldi. Ta ki o anlar yaÅŸanana kadar. Patlama olduktan sonra ÅŸoka girdim, hiçbir ÅŸey hatÄ±rlamÄ±yorum. Åžehit arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n ailelerinin Allah yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun, vatan saÄŸ olsun" dedi.

YÄ±lmaz, patlama öncesi ÅŸehit olan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n takip edildiklerini söyleyerek otobüs ÅŸoförünü uyardÄ±klarÄ±nÄ± da iddia ederek ÅŸöyle dedi:

"Åžehit olan arkadaÅŸlarÄ±m ÅŸoförü uyarmÄ±ÅŸlardÄ±, 'takip ediliyoruz' diye. Åžoför ise oralÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±. Biz arka tarafta oturduÄŸumuz için fazla bir ÅŸey göremedik. Biz normalde çarÅŸÄ±ya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda otobüs bizi belli bir yere bÄ±rakÄ±yordu. BaÅŸka bir yerde durmasÄ± yasaktÄ±. Sivil yolcu olmadÄ±ÄŸÄ± için belli noktada bÄ±rakÄ±rdÄ± bizi."

ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n her birinin ayrÄ± hikayesi olanÄ±nÄ±n olduÄŸunu dile getiren YÄ±lmaz, hepsinin hayallerinin yarÄ±m kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Tedavisinin ardÄ±ndan askerliÄŸine devam edeceÄŸini vurgulayan YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Åžehit olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan niÅŸan yapacaklar vardÄ±. Bir çoÄŸunun güzel hayalleri vardÄ±. Vatan saÄŸ olsun. Allah ailelerine sabÄ±r versin, ben vatanÄ±ma, milletime hizmet etmeye devam edeceÄŸim. SaÄŸ salim ayaÄŸa kalkarak görevimin baÅŸÄ±na geçmek istiyorum. Biz vatanÄ±n evlatlarÄ±yÄ±z, biz var oldukça kimse bu devleti yÄ±kamayacak. Terörün bitmesini ve artÄ±k annelerin aÄŸlamasÄ±nÄ± istemiyorum."

YaralÄ± askerin babasÄ± Metin YÄ±lmaz ise patlamayÄ± duyunca apar topar Kayseri'ye gittiÄŸini ifade ederek, "Oraya gidip oÄŸlumu görünce hem sevindim hem üzüldüm. ÇocuÄŸumun yaÅŸamasÄ±na sevindim ama diÄŸer askerlerin ÅŸehit olmasÄ±yla kahroldum. ArtÄ±k terörün son bulmasÄ±nÄ± ve kimsenin gözyaÅŸÄ± dökmemesini istiyorum" dedi.