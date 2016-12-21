Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/12/2016 07:21

Ä°DO ve BUDO'nun iptal ettiÄŸi seferler

Ä°DO ve BUDO

Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Ä°stanbul Deni OtobÃ¼sleri (Ä°DO) ve Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± iptal edildi

Ä°ptal edilen seferler ÅŸöyle:

Ä°DO

07:45 BandÄ±rma - YenikapÄ± - BostancÄ± Deniz Otobüsü

18:45 BostancÄ± - YenikapÄ± - BandÄ±rma Deniz Otobüsü

07:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-YenikapÄ±-KadÄ±köy Deniz Otobüsü

09:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy Deniz Otobüsü

11:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa Deniz Otobüsü

12:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy Deniz Otobüsü

12:50 KadÄ±koy-YenikapÄ±-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO

08:30 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Büyükçekmece) seferi

10:30 Ä°stanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (Ä°hlas) seferi 

09:30 Armutlu (Ä°hlas) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 

10:45 Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 

11:00 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 

12:30 Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

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