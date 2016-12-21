Ä°DO ve BUDO'nun iptal ettiÄŸi seferler

Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Ä°stanbul Deni OtobÃ¼sleri (Ä°DO) ve Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± iptal edildi
Ä°ptal edilen seferler ÅŸöyle:
Ä°DO
07:45 BandÄ±rma - YenikapÄ± - BostancÄ± Deniz Otobüsü
18:45 BostancÄ± - YenikapÄ± - BandÄ±rma Deniz Otobüsü
07:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-YenikapÄ±-KadÄ±köy Deniz Otobüsü
09:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy Deniz Otobüsü
11:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa Deniz Otobüsü
12:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy Deniz Otobüsü
12:50 KadÄ±koy-YenikapÄ±-Bursa Deniz Otobüsü
BUDO
08:30 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Büyükçekmece) seferi
10:30 Ä°stanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (Ä°hlas) seferi
09:30 Armutlu (Ä°hlas) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:45 Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
11:00 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
12:30 Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi