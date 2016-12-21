SuikastÃ§Ä±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± otelle ilgili yeni bilgiler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a yÃ¶nelik suikastÄ± dÃ¼zenleyen saldÄ±rgan MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n olay Ã¶ncesi neler yaptÄ±ÄŸÄ± bir bir ortaya Ã§Ä±kÄ±yor

Rusya’nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruÅŸturmada yeni detaylara ulaÅŸÄ±ldÄ±. Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n suikast için hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± otelle ilgili de yeni bilgiler ortaya çÄ±ktÄ±.

SUÄ°KAST Ä°ÇÄ°N KEÅžÄ°F YAPMIÅž

AltÄ±ntaÅŸ, saldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi’nin arka tarafÄ±na bitiÅŸik oteli 14 AralÄ±k’ta telefonla arayarak 2 gün için rezervasyon yaptÄ±rdÄ±. Suikasttan bir gün önce, 18 AralÄ±k’ta otelin 214 numaralÄ± odasÄ±na yerleÅŸen AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n saldÄ±rÄ± günü saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda otelden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Terör ve Olay Yeri Ä°nceleme polisinin aramasÄ±ndan sonra AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n kaldÄ±ÄŸÄ± otel odasÄ± mühürlendi. AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n suikast için plan yaptÄ±ÄŸÄ±, serginin programÄ±nÄ± öÄŸrendikten sonra keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Sanat merkezine yakÄ±n otelde kalmaya karar veren Çevik Kuvvet polisi AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n, suikast planÄ±na son ÅŸeklini de burada verdiÄŸi belirtildi.

YARALIYKEN 5 KURÅžUN

Adli TÄ±p Kurumu’nda ilk incelemenin ardÄ±ndan hazÄ±rlanan ölü muayene tutanaÄŸÄ±na göre Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un vücuduna 9 kurÅŸun isabet etti. Karlov’un vücudunda 11 delik bulunduÄŸu; bunlardan ikisinin çÄ±kÄ±ÅŸ olduÄŸu kaydedildi. SuikastçÄ± polis AltÄ±ntaÅŸ, Karlov’un ensesine, sÄ±rtÄ±na ve beline 4 el ateÅŸ etti ardÄ±ndan sÄ±rt üstü yere yÄ±ÄŸÄ±lan yaralÄ± haldeki büyükelçiye 5 el daha ateÅŸ açtÄ±.

Katil polisin tabancasÄ±nÄ±n, 9x19 kalibre, ÅŸarjör kapasitesi 15+1, 18+1, 20+1 olarak deÄŸiÅŸen ‘Canik’ marka olduÄŸu belirlendi. ÇatÄ±ÅŸma sonucu ölü ele getirilen AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n toplam 18 el ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±, tabancasÄ±ndaki ÅŸarjörle birlikte iki dolu ÅŸarjörü de üzerinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n AydÄ±n Söke’de oturan babasÄ± Esrafil, annesi Hamidiye, kÄ±z kardeÅŸi Seher AltÄ±ntaÅŸ, dayÄ±sÄ± ve 2 yengesi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DayÄ±sÄ±nÄ±n daha önce FETÖ soruÅŸturmasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Polisin Ankara Keçiören’deki Kalaba mahallesinde avukat S.Ö. ile aynÄ± evi paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi. S.Ö., Ä°stanbul’da gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, evde arama yapÄ±ldÄ±. AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi günü izinli olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. O tarihteki izin dilekçesinde verdiÄŸi adreste ise 3 polisin kaldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bu adreste de arama yapÄ±lÄ±rken, polisler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SuikastçÄ±nÄ±n telefonu, sosyal medya hesaplarÄ± ile bilgisayarÄ± incelemeye alÄ±ndÄ±. Telefon kayÄ±tlarÄ± (HTS) çÄ±kartÄ±lan polisin kimlerle görüÅŸtüÄŸü belirlenmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

X-RAY’DEN GEÇMEDÄ°

Çankaya Belediyesi, saldÄ±rÄ± günü saldÄ±rganÄ±n x-ray’dan geçmediÄŸi için özel güvenlik görevlileri tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun üzerine Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n polis kimliÄŸini göstererek içeri girdiÄŸini açÄ±kladÄ±. (ANKARA)

IÅžIKEVÄ°'NE GÄ°DÄ°YORMUÅž

Suikastçi Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n FETÖ soruÅŸturmasÄ± dosyasÄ±nda ismine rastlandÄ±. AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n Ä°zmir Buca’da IÅŸÄ±kevi’ndeki toplantÄ±lara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.Emniyet Genel MüdürlüÄŸü Yüksek Disiplin Kurulu’nun 13 AÄŸustos 2015’teki raporundaki bir ifade alÄ±mÄ±nda ‘Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n ismi ‘Mehmet Mert AltÄ±ntaÅŸ’ olarak kayÄ±tlÄ±. Ä°zmir RüÅŸtü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n ismi aynÄ± okulda öÄŸrenci olan C.S.’nin verdiÄŸi ifadede ÅŸöyle geçiyor: “Fetullah Gülen cemaatinin toplantÄ±larÄ±na bu sene baÅŸÄ±ndaki eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda gitmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisini bu yapÄ±ya KaÄŸan B.’nin götürdüÄŸü, Buca Belediyesi yakÄ±nÄ±nda bulunan eve gittiÄŸini, Hamza isimli ÅŸahsÄ±n karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, o anda yanÄ±nda Kadir ÅžamlÄ±, Mehmet Mert AltÄ±ntaÅŸ; Sercan BaÅŸar, Kaan Bülbül ve Ufuk Gül’ün olduÄŸunu beyan etmiÅŸtir.”