Kar maskeli saldÄ±rganlar dehÅŸet saÃ§tÄ± Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Malatya'da meydana gelen olayda kar maskeli 3 kiÅŸi bir kafede oturan 35 yaÅŸÄ±ndaki adama silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±

Olay, geç saatlerde YeÅŸilyurt Ä°lçesine baÄŸlÄ± Abdullah Gül ParkÄ±nda bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Ümit Kahraman Tutal, beraberinde Ali Ä°hsan Delikaya ve Tayfur Kartal’la kafeteryada otururken içeriye giren karmaskeli 3 kiÅŸi pompalÄ± tüfekle dehÅŸet saçtÄ±.Tutal’Ä±n masanÄ± yaklaÅŸan saldÄ±rganlar üç kiÅŸiye art arda ateÅŸ açtÄ±. Kafeteryada bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçÄ±ÅŸÄ±rken, Tutal ve beraberindekiler yaralandÄ±. SaldÄ±rganlar olay yerinden uzaklaÅŸÄ±rken, ihbar üzerine bölgeye polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan saçmalarÄ±n baÅŸÄ±na isabet ettiÄŸi Tutal doktorlarÄ±n çabalarÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Delikaya ve Kartal ise tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Polis olaydan sonra kaçan kar maskali saldÄ±rganlarÄ± yakalamak için geniÅŸ çaplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.