Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/12/2016 07:44

DÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan Avrasya TÃ¼nelinde ilk kaza

Avrasya TÃ¼neli

DÃ¼n resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan Avrasya TÃ¼nelinde ilk kaza yaÅŸandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla açÄ±lÄ±ÅŸ töreni yapÄ±lan Avrasya Tüneli'nde ilk kaza meydana geldi.Güvenlik amaçlÄ± tünelde görev alan polis ekipleri açÄ±lÄ±ÅŸ töreninin ardÄ±ndan Avrasya Tüneli'nden ayrÄ±lmak için harekete geçti. Polis ekiplerini taÅŸÄ±yan otobüsün tavanÄ± tünelin giriÅŸinde bulunan ve yüksekliÄŸi 2 metre 80 santim olan demirlere takÄ±ldÄ±.Ä°lerlemek için çabalayan otobüs ÅŸoförü demirlerden geçemeyince çareyi geri dönmekte buldu. Kazada otobüsün tavanÄ± hasar gördü.

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