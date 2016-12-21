Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/12/2016 07:47

KÃ¶pekbalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekmek arasÄ±na koyup vatandaÅŸa daÄŸÄ±ttÄ±lar

kÃ¶pekbalÄ±ÄŸÄ±

Marmara Denizinde bulunan kÃ¶pekbalÄ±ÄŸÄ± eti daÄŸÄ±tarak sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± ikramda bulunan BalÄ±kÃ§Ä± Kenanâ€™Ä±n tesislerinde adeta izdiham yaÅŸandÄ±. Eti vatandaÅŸa daÄŸÄ±tÄ±lan kÃ¶pekbalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kemiÄŸi de deniz canlÄ±larÄ± mÃ¼zesine konuldu

BalÄ±kçÄ± Kenan’Ä±n Beylikdüzü YaÅŸam Vadisi Tesisleri’nde iki gün sergilendikten sonra dün vatandaÅŸlarÄ±n gözü önünde parçalara ayrÄ±lan iki köpekbalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n devasa büyüklükteki akciÄŸerleri de görenleri ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Omega 3 yaÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan zengin bir yapÄ±ya sahip köpekbalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tadÄ±na bakmak için Sabah erken saatlerden itibaren BalÄ±kçÄ± Kenan Tesisleri’ne gelen vatandaÅŸlara balÄ±k ekmek ücretsiz olarak daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

Herkesin köpekbalÄ±ÄŸÄ± etinin tadÄ±na bakabilmesi için ücretsiz daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen BalÄ±kçÄ± Kenan BalcÄ±, “TadÄ±nÄ± merak eden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z köpekbalÄ±ÄŸÄ±nÄ± dört gözle bekliyordu. Hafta sonunda sergiledik. Tezgahtayken de büyük bir ilgi gördü. VatandaÅŸlar köpekbalÄ±ÄŸÄ±yla fotoÄŸraflar çekildi” dedi. Etini vatandaÅŸa daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± köpekbalÄ±klarÄ±nÄ±n kemiÄŸi, omurga ve iskeletinin de mumyalanacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen BalÄ±kçÄ± Kenan BalcÄ±, “Bu iki köpekbalÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Türkiye Deniz CanlÄ±larÄ± Müzesi’ne armaÄŸan ediyoruz” diye konuÅŸtu.

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