Atalay Filiz hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±

Seri katil Atalay Filiz hakkÄ±nda Fatma KayÄ±kÃ§Ä±'yÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±

Seri cinayet zanlÄ±sÄ± Atalay Filiz hakkÄ±nda, tarih öÄŸretmeni Fatma KayÄ±kçÄ±'yÄ± öldürdüÄŸü iddiasÄ±yla yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hÄ±rsÄ±zlÄ±k" suçlarÄ±ndan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 10 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame düzenlendi.

Ä°stanbul ve Ankara'daki üç cinayetin zanlÄ±sÄ± olarak aranÄ±rken Ä°zmir'de yakalanan ve tarih öÄŸretmeni Fatma KayÄ±kçÄ±'yÄ± tasarlayarak öldürdüÄŸü gerekçesiyle tutuklanmasÄ±na karar verilen Atalay Filiz hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma tamamlandÄ±.

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, Filiz hakkÄ±nda, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldÄ±rmak veya iÅŸlenmesini kolaylaÅŸtÄ±rmak ya da yakalanmamak amacÄ±yla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± istendi.

Ä°ddianamede, Filiz'in ayrÄ±ca "kiÅŸinin malÄ±nÄ± koruyamayacak durumda olmasÄ±ndan veya ölmesinden yararlanarak nitelikli hÄ±rsÄ±zlÄ±k" suçundan da 5 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

Olay

Tuzla YalÄ±boyu Caddesi Postane Mahallesi'nde oturan tarih öÄŸretmeni, 2 çocuk annesi Fatma KayÄ±kçÄ±'nÄ±n cesedi, 28 MayÄ±s'ta evinin yakÄ±nÄ±ndaki çalÄ±lÄ±klarÄ±n arasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

KayÄ±kçÄ±'yÄ± öldürdüÄŸü iddia edilen Atalay Filiz'in, 16 Eylül 2013'te o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'Ä±n TÜBÄ°TAK'ta çalÄ±ÅŸan oÄŸlu GöktuÄŸ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kÄ±z arkadaÅŸÄ± Elena Radchikova'nÄ±n öldürülmesi olayÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± da belirlenmiÅŸti.

Ankara'daki cinayetlerle ilgili yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r aranan Atalay Filiz'in, sahte kimlikle yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçtÄ±ÄŸÄ± ve bir süre sonra geldiÄŸi Ä°stanbul'da yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, çevresine kendisini farklÄ± kimlikle tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

Ä°zmir'in Menderes ilçesinde yakalanarak Ä°stanbul'a getirilen Filiz, tarih öÄŸretmeni KayÄ±kçÄ±'yÄ± tasarlayarak öldürdüÄŸü gerekçesiyle çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sulh Ceza HakimliÄŸince tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.