Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/12/2016 08:02

OkmeydanÄ±ndaki dernek binasÄ±na polis duvarÄ± delerek girdi

okmeydanÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, OkmeydanÄ± PiyalepaÅŸa Caddesi'nde bulunan bir dernek binasÄ±na operasyon dÃ¼zenledi

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de görev aldÄ±ÄŸÄ± operasyonda, itfaiyeye ait merdiven aracÄ±yla binanÄ±n çatÄ±sÄ±na çÄ±kan polisler, güvenlik önlemi aldÄ±.Çelik yeleklerin giyerek çevre sokaklarda yoÄŸun güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin yanÄ± sÄ±ra toplumsal olaylara müdahale araçlarÄ± (TOMA) ve diÄŸer zÄ±rhlÄ± araçlar hazÄ±r bekletildi.Balyozla binanÄ±n duvarÄ±nÄ± delerek içeri giren polis ekiplerinin, bazÄ± belgelere el koyduÄŸu öÄŸrenildi.Polisin binadaki arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.

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