Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 21 AralÄ±k 2016

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurdun genelinde soÄŸuk hava etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, Marmara, Ä°ç Ege, Akdeniz, BatÄ± Karadeniz, GüneydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile Çorum, Samsun, Amasya, ElazÄ±ÄŸ ve Malatya çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yaÄŸmur ve saÄŸanak, Marmara Bölgesinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar, diÄŸer yaÄŸÄ±ÅŸ alan yerlerde kar ÅŸeklinde görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana ve Mersinin iç ve daÄŸlÄ±k kesimleri ile Konya ve Karaman il genelinde kuvvetli ve yer yer yoÄŸun kar (20 cm ve üzeri) ÅŸeklinde olmasÄ± tahmin ediliyor. DoÄŸu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iç ve doÄŸu kesimlerde 1 ila 3 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, yurt genelinde mevsim normallerinin altÄ±nda seyretmeye devam edeceÄŸi tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu, Ä°ç Anadolu'nun doÄŸusu ile Orta ve DoÄŸu Karadeniz'de güney ve güneybatÄ± yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve Ege Bölge geneli ile BatÄ± Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetlice (30-50 Km/sa), Orta ve DoÄŸu Akdeniz'de kuvvetli, yer yer kÄ±sa süreli fÄ±rtÄ±na (40-60 Km/sa), GüneydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±nda fÄ±rtÄ±na (70-90 Km/sa) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 0

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 7

Ä°zmir: ParçalÄ± ve yer yer çok bulutlu 9

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu, karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 5

Adana: ParçalÄ± ve yer yer çok bulutlu, kÄ±yÄ±larÄ± kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, iç kesimleri yer yer yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 9

Antalya: ParçalÄ± ve yer yer çok bulutlu, kÄ±yÄ± kesimlerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, iç ve yüksek kesimlerinin kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; DoÄŸu kesimlerde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve iç kesimlerde yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor) 12

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 6

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu 8

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu -14

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, batÄ± kesimleri karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 1