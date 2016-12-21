Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/12/2016 08:18

Ege Denizi iÃ§in Ã¶nemli uyarÄ±

kuvvetli fÄ±rtÄ±na

Meteoroloji 2. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Ege Denizi iÃ§in kuvvetli fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji 2. Bölge MüdürlüÄŸü Tahmin ve Erken UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, rüzgarÄ±n ÇarÅŸamba günü Kuzey Ege'de poyraz yönünden saatte 75-90 kilometre kuvvetinde eseceÄŸi belirtildi.RüzgarÄ±n Güney Ege'de öÄŸleden itibaren poyrazdan fÄ±rtÄ±na, zaman zaman ise kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± kaydedildi.FÄ±rtÄ±nanÄ±n oluÅŸturmasÄ± muhtemel olumsuzluklara karÅŸÄ± denizcilerin ve balÄ±kçÄ±larÄ±n dikkatli ile tedbirli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

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