Ege Denizi iÃ§in Ã¶nemli uyarÄ±

Meteoroloji 2. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Ege Denizi iÃ§in kuvvetli fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji 2. Bölge MüdürlüÄŸü Tahmin ve Erken UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, rüzgarÄ±n ÇarÅŸamba günü Kuzey Ege'de poyraz yönünden saatte 75-90 kilometre kuvvetinde eseceÄŸi belirtildi.RüzgarÄ±n Güney Ege'de öÄŸleden itibaren poyrazdan fÄ±rtÄ±na, zaman zaman ise kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± kaydedildi.FÄ±rtÄ±nanÄ±n oluÅŸturmasÄ± muhtemel olumsuzluklara karÅŸÄ± denizcilerin ve balÄ±kçÄ±larÄ±n dikkatli ile tedbirli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.