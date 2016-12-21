Marmaris'in ismi deÄŸiÅŸiyor Ä°ÅŸte Marmaris'in yeni ismi

15 Temmuz gecesi MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi gerekÃ§esiyle buraya "gazi" Ã¼nvanÄ±nÄ±n verilebileceÄŸini sÃ¶yledi.

TBMM FETÖ'nün Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonu üyeleri, MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilçesinde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rÄ± düzenlenen otelde incelemelerde bulundu. Komisyon Sözcüsü SatÄ±r, Marmaris'in tarihte ve darbe giriÅŸimi gecesinde çok önemli bir yeri olduÄŸunu ifade ederek, Marmaris'e de "Gazi" ünvanÄ±nÄ±n verilebileceÄŸini söyledi.

ERDOÄžAN'A SUÄ°KAST GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°NÄ°N OLDUÄžU OTELÄ° Ä°NCELEDÄ°LER

AK Parti Burdur Milletvekili ve Komisyon BaÅŸkanÄ± ReÅŸat Petek, BaÅŸkan Vekili Selçuk ÖzdaÄŸ, sözcü Mihrimah Belma SatÄ±r ile komisyon üyeleri Ravza KavakçÄ± Kan, Hüseyin KocabÄ±yÄ±k, Burhanettin Ünsal ve Mehmet ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸiminde bulunulduÄŸu ve 2 polisin ÅŸehit düÅŸtüÄŸü saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi otelde incelemelerde bulunmak üzere Marmaris'e geldi.MuÄŸla Valisi Amir Çiçek, AK Parti MuÄŸla Milletvekili Nihat Öztürk, otel sahibi Serkan YazÄ±cÄ±'nÄ±n da eÅŸlik ettiÄŸi komisyon üyeleri, o gece yaÅŸananlar hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.

SALDIRI HAKKINDA BÄ°LGÄ° ALDILAR

Komisyon üyeleri ilk olarak CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klama yaptÄ±ÄŸÄ± Grand YazÄ±cÄ± Mares Otel'deki villada, ardÄ±ndan 30 metre mesafedeki çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan polis memuru Mehmet Åžahin'in kaldÄ±ÄŸÄ± odada inceleme yaparak saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi aldÄ±.ÇatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan polis memuru Mehmet Åžahin'in kaldÄ±ÄŸÄ± odada gazetecilere açÄ±klama yapan Komisyon BaÅŸkanÄ± Petek, darbecilerin hukuk ve insan hakkÄ± tanÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± bildiklerini bunu da özellikle Marmaris'te gördüklerini bildirdi.

"DÜÅžMAN ASKERÄ°NÄ°N YAPMAYACAKLARINI YAPMIÅžLAR"

15 Temmuz darbe giriÅŸiminde CumhurbaÅŸkanÄ±'na suikast için gelen hainlerin, çetelerin, acÄ±masÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± Marmaris'te bir kez daha gördüklerini belirten Petek, "Hem burada masum bir korumayÄ± ÅŸehit etmiÅŸler hem de her tarafta kurÅŸun izleri var. Bunu normal bir savaÅŸta düÅŸman askerinin yapmayacaÄŸÄ± ÅŸekilde yapmÄ±ÅŸlar. Bu düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, bu hainliÄŸi kendi insanÄ±na, kendi CumhurbaÅŸkanÄ±na, kendi devletine karÅŸÄ± yapan bir örgütü artÄ±k lanetlemekten baÅŸka yapabileceÄŸimiz bir ÅŸey yok." ifadesini kullandÄ±.

"GAZÄ°" MARMARÄ°S ÖNERÄ°SÄ°

Petek'in konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Komisyon sözcücü Mihrimah Belma SatÄ±r, Marmaris'in de tarihte ve darbe giriÅŸimi gecesinde çok önemli bir yeri bulunduÄŸuna iÅŸaret ederek, Marmaris'e de "Gazi" unvanÄ±nÄ±n verilebileceÄŸini, MuÄŸla milletvekilleri tarafÄ±ndan Meclise teklif getirilmesi halinde kendisinin de bununla ilgili kanun teklifine imza atabileceÄŸini söyledi.

"CUMHURBAÅžKANI SAÄž ÇIKMASAYDI FATURASI ÇOK AÄžIR OLACAKTI"

SatÄ±r, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin deÄŸil deÄŸil ümmetin gözünü diktiÄŸi bir lider olduÄŸunu belirterek, "DolayÄ±sÄ±yla o gece CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z buradan saÄŸ çÄ±kmasaydÄ± faturasÄ± çok aÄŸÄ±r olacaktÄ±. Hem Türkiye'ye hem dünyaya. Bu nedenle Marmaris, tarihimizde 15 Temmuz için de çok önemli. Biz komisyon olarak bunun arkasÄ±nda dururuz." dedi.KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan komisyon üyeleri, darbeci askerlerin yürüdüÄŸü güzergahtan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n konakladÄ±ÄŸÄ± villaya giderek, vatandaÅŸlarÄ± meydanlara davet ettiÄŸi yerde fotoÄŸraf çektirdi.

15 Temmuz darbe giriÅŸiminde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n tatil yaptÄ±ÄŸÄ± Marmaris'teki otelden ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FETÖ/PDY mensubu askerler tarafÄ±ndan otele baskÄ±n düzenlenmiÅŸti.