Kayseri ve Ä°stanbul'daki saldÄ±rÄ±larÄ± dev bayrakla protesto ettiler

Ä°stanbul ve Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± Giresun'da tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±

Giresun'da Ä°stanbul ve Kayseri'deki terör saldÄ±rÄ±larÄ±na tepki olarak "Teröre KarÅŸÄ± Giresun Tek Ses" yürüyüÅŸü düzenlendi.AK Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi ve BBP Ä°l BaÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n organize ettiÄŸi ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n desteklediÄŸi yürüyüÅŸe, Giresun Valisi Hasan Karahan, Giresun Jandarma Bölge KomutanÄ± TuÄŸgeneral Hakan Saraç, Giresun Belediye BaÅŸkanÄ± Kerim Aksu, Giresun Jandarma KomutanÄ± Albay Ali Ä°hsan Ersoy, Giresun Emniyet Müdürü UÄŸur Öztürk, siyasi parti il baÅŸkanlarÄ± ve kalabalÄ±k vatandaÅŸ topluluÄŸu katÄ±ldÄ±.

Debboy mevkisinden baÅŸlayan yürüyüÅŸte yaklaÅŸÄ±k 250 metre uzunluÄŸunda dev Türk bayraÄŸÄ± açÄ±lÄ±rken, "Åžehitler ölmez, vatan bölünmez", "Türk-Kürt kardeÅŸtir, huzuru bozan kalleÅŸtir", "Polis ve askere uzanan eller kÄ±rÄ±lsÄ±n" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

Gazi Caddesi boyunca devam eden yürüyüÅŸ, Atatürk MeydanÄ±'nda sona erdi.

Burada ortak basÄ±n bildirisini okuyan Giresun Ticaret ve Sanayi OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Hasan ÇakÄ±rmelikoÄŸlu, Türkiye'yi bölmek isteyenlere karÅŸÄ±, kalleÅŸçe gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±namak ve herkese Giresun halkÄ±nÄ±n tek yumruk olduÄŸunu göstermek amacÄ±yla yürüyüÅŸün gerçekleÅŸtirildiÄŸini söyledi.

Son zamanlarda Türkiye üzerinde oyunlar oynanmak istendiÄŸini belirten ÇakÄ±rmelikoÄŸlu, "Sözde birbirleri ile ilgisi olmayan terör örgütleri, aynÄ± dönemde ülkemizi hedef alÄ±yor. Terör saldÄ±rÄ±larÄ± ile birlik ve beraberliÄŸimiz bozulmak isteniyor. Önce 15 Temmuz darbe giriÅŸimi, önceki hafta Ä°stanbul'da 44 polisimize, geçen hafta sonu Kayseri'de 14 askerimize yapÄ±lan hain saldÄ±rÄ± ile canÄ±mÄ±z gerçekten çok yandÄ±." dedi.YürüyüÅŸ saygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sona erdi.