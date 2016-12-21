Meteorolojiden ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, bazÄ± bÃ¶lgeler iÃ§in kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, bu sabah baÅŸlayan ve devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n, yarÄ±n akÅŸam saatlerine kadar Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nÄ±n iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoÄŸun kar (20 cm ve üzeri) yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olmasÄ± beklendiÄŸini ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± (ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma ve don olayÄ± v.b) dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸini açÄ±kladÄ±.