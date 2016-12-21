Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/12/2016 13:33

Meteorolojiden ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, bazÄ± bÃ¶lgeler iÃ§in kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, bu sabah baÅŸlayan ve devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n, yarÄ±n akÅŸam saatlerine kadar Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nÄ±n iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoÄŸun kar (20 cm ve üzeri) yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olmasÄ± beklendiÄŸini ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± (ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma ve don olayÄ± v.b) dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸini açÄ±kladÄ±.

 
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Ä°hsan Kalkavan

Ä°ÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda iÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan o fotoÄŸraflar iÃ§in oy kullandÄ±

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n "YÄ±lÄ±n FotoÄŸraflarÄ±" oylamasÄ±na katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "haber", "yaÅŸam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoÄŸraf iÃ§in oy kullandÄ±.

kar tatili

23 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ hangi illerde okullar tatil edildi

Hafta baÅŸÄ±ndan beri etkisini devam ettiren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 23 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ de bazÄ± illerde okullar tatil edildi