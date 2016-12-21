SuikastÃ§Ä±nÄ±n cep telefonunda ÅŸifreler bulundu inceleniyor

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andey Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren polis memuru MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cep telefonu inceleniyor

Rusya’nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan öldürülmesiyle ilgili soruÅŸturma sürerken, olayla ilgili ÅŸu ana kadar 11 kiÅŸi gözaltÄ±n alÄ±ndÄ±. SaldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± ortaya çÄ±kartacaÄŸÄ± tahmin edilen cep telefonu ise incelemeye alÄ±ndÄ±. Telefonda 4 ayrÄ± ÅŸifre tespit edildiÄŸi ve uzmanlar tarafÄ±ndan ÅŸifrelerin çözülmesi için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü belirtildi.

TÜRKÄ°YE 120 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K EKÄ°P GÖREVLENDÄ°RDÄ°

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesine iliÅŸkin süreci Türk yetkililer ile yürütmek üzere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸünde yetkililerle görüÅŸtü. Rus heyet, güne Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele ve Ä°stihbarat ÅŸubelerini ziyaret ederek baÅŸladÄ±. SöÄŸütözü'ndeki emniyet binasÄ±na saat 10.30'da gelen heyet, 2 saat 15 dakika süreyle Türk muhataplarÄ±yla bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu. Öte yandan, silahlÄ± saldÄ±rÄ± soruÅŸturmasÄ± için Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü bünyesinde Terörle Mücadele ve Ä°stihbarat ÅŸubelerinde görevli 120 kiÅŸilik ekibin görevlendirildiÄŸi öÄŸrenildi. AralarÄ±nda tercümanlarÄ±n da bulunduÄŸu heyet, hafta boyunca çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürecek.

13 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINDI

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a gerçekleÅŸtirilen suikastÄ±n ardÄ±ndan polisin ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi'nde incelemeleri sürerken, suikastçÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± otelin güvenlik kameralarÄ± ve telefon kayÄ±tlarÄ± da incelemeye alÄ±ndÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar 13 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SuikastçÄ± Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi'nin arka tarafÄ±nda bulunan oteli 14 AralÄ±k 2016 tarihinde arayarak 2 günlük yer ayÄ±rttÄ±ÄŸÄ± ve suikasttan 1 gün önce otelin 214 numaralÄ± odasÄ±na yerleÅŸtiÄŸi öÄŸrenildi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda otelin güvenlik kameralarÄ± polis ekipleri tarafÄ±ndan incelemeye alÄ±nÄ±rken, AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n otelde kaldÄ±ÄŸÄ± sürede kimlerle iletiÅŸime geçtiÄŸinin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.